“Family Game”: παιχνίδι και άφθονο γέλιο το Σάββατο (βίντεο)

Ο Μάρκος Σεφερλής, η Έλενα Τσαβαλιά και δύο ομάδες παίζουν και μας χαρίζουν ξέγνοιαστες στιγμές, μέσα από μια σειρά απο απρόβλεπτες καταστάσεις.

Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό!

Είναι το "Family Game", με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά και αυτό το Σάββατο 5 Νοεμβρίου θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

Τι θα δολύμε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, στις 20:00, στον ΑΝΤ1

Και αυτό το Σάββατο νέες ομάδες και νέα παιχνίδια μας χαρίζουν άπειρες στιγμές γέλιου:

O Mάρκος και η Έλενα «χωρίζουν» για να παίξουν με τα «Κουμπαροξαδέλφια» και τους «Σούβλακος».

Στο πρώτο παιχνίδι μαντεύουν ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο σπίτι του γείτονα.

Στο ζαχαροπλαστείο του «Family Game» κερνούν τους συμπαίκτες τους τις πιο ωραίες τούρτες.

Στο α’ ημίχρονο ο Μάρκος πηγαίνει την Έλενα στο πιο περίεργο εστιατόριο, όπου δοκιμάζουν με κλειστά μάτια τις πιο απίθανες γεύσεις, και κάπου εκεί βρίσκεται και η θεία της Έλενας και η μητέρα του Μάρκου...

Στο β’ ημίχρονο η Έλενα μεταμορφώνεται σε Μαρία Αντουανέτα, ενώ ο Μάρκος σε μάντη Κάλχα και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό!

Ποιας ομάδας θα πάρουν τα μυαλά αέρα;

Πώς αντιδράει η Έλενα όταν ο Μάρκος φιλάει μία άλλη γυναίκα στο στόμα;

Ποια ομάδα θα καταφέρει να γλιτώσει τα κρυοπαγήματα και να πάει στον μεγάλο τελικό, ώστε να διεκδικήσει 5000€;

«Family Game». Το νέο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο στις 20:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.





Ακόμα κάθεστε; Πάρτε οικογένεια, φίλους ή όποια ομάδα θέλετε, και ελάτε να παίξετε ασταμάτητα, να κερδίσετε μετρητά και να διασκεδάσετε αμέτρητα.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο https://www.antenna.gr/familygame/form και παίξτε το παιχνίδι της ζωής σας!

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Κώστας Καπετανίδης Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Kάθε Σάββατο στις 20:00.

