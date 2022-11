Πολιτική

Υποκλοπές - Επιτροπή PEGA: Μπαράζ επαφών στην Ελλάδα

Διαδοχικές συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης είχαν μέλη της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, που βρίσκονται στην Αθήνα.

Σε παραγωγικό κλίμα διεξήχθη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση εργασίας ανάμεσα στον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που βρίσκονται στην Αθήνα και είχαν σειρά επαφών και συναντήσεων με στελέχη της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ξεκάθαρη τη θέση της κυβέρνησης για «διαφάνεια παντού», ενώ σχολίασε την απόπειρα της Αντιπολίτευσης, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, να προκαλέσει υπόνοιες σε βάρος της Κυβέρνησης για χρήση κακόβουλων λογισμικών για μικροπολιτικούς λόγους, παρότι κανένας από τους ισχυρισμούς της δεν αποδείχθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχει ολοκληρωθεί. Επεσήμανε ότι από την πρώτη στιγμή επιδιώχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση η ταχύτερη δυνατή διαλεύκανση της υπόθεσης προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μόλις ήλθαν σε γνώση του τα στοιχεία έδρασε άμεσα και αποφασιστικά. Ο Υπουργός Επικρατείας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής PEGA ότι η Κυβέρνηση – όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσε στη Βουλή ο ίδιος, έχει ήδη αναλάβει ευρύτερη νομοθετική πρωτοβουλία η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Νοεμβρίου, που θα προβλέπει αφενός σκληρές ρυθμίσεις έναντι των κακόβουλων λογισμικών και αφετέρου ενίσχυση του καθεστώτος διαφάνειας των νόμιμων επισυνδέσεων, σημειώνοντας ότι ήδη έχει νομοθετηθεί διπλή ασφαλιστική δικλείδα για τις άρσεις των απορρήτων για λόγους εθνικής ασφάλειας καθώς πλέον προβλέπεται και η υπογραφή 2ου εισαγγελικού λειτουργού.

Με το νέο περιοριστικό πλαίσιο, το οποίο θα απαγορεύει καθολικά την εμπορία κακόβουλων λογισμικών, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που θα προβλέψει κάτι τέτοιο και ως στόχο θα έχει να διασφαλίζει τη λογοδοσία, αλλά και να υπηρετεί την ανάγκη της εθνικής ασφάλειας. Για τον σκοπό θα αξιοποιηθούν οι προτάσεις που διατυπώθηκαν και από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η οποία μπορεί να εντοπίσει διαχρονικές παθογένειες και να εισηγηθεί ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση τους.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ακόμη ό,τι οι προτάσεις της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου επιγραμματικά προβλέπουν:

Την ενίσχυση του πλαισίου νόμιμης άρσης απορρήτου για πολιτικά πρόσωπα.

Αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΥΠ για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Την απαγόρευση εμπορίας προς ιδιώτες λογισμικών παρακολούθησης και θέσπιση αυτοτελούς διάταξης που θα απαγορεύει και θα τιμωρεί την εμπορία (πώληση και αγορά) λογισμικών παρακολούθησης προς ιδιώτες.

Παρεμβάσεις στο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, οργανωτική ενίσχυση της ΑΔΑΕ για την επιτέλεση του συνταγματικού της ρόλου, δημιουργία φορέα Κυβερνοασφάλειας ως συντονιστικού μηχανισμού, επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου γνωστοποίησης στο υποκείμενο, περί της επιβολής σε βάρος του, του περιοριστικού μέτρου της άρσης απορρήτου, επένδυση για προστασία κρίσιμων υποδομών της χώρας από απειλές ασφαλείας και επένδυση πόρων Ταμείου Ανάκαμψης προς αυτή την κατεύθυνση.

Ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων.

Σε δήλωση του, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μετά από την συνάντηση με την Επιτροπή PEGA της Ευρωβουλής, ανέφερε τα εξής:





«Ενημέρωσα πριν από λίγο την Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διπλό σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και το σκάνδαλο της συγκάλυψης αυτής της σκοτεινής υπόθεσης από τη μεριά της Κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ. Ενημέρωσα για τη συνδυαστική χρήση των επίσημων επισυνδέσεων και του predator από την ΕΥΠ που στην πραγματικότητα μας οδηγεί σε μια εξαιρετικά σκοτεινή περίοδο για την ελληνική δημοκρατία. Το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να οδηγηθούμε σε εκλογές με το predator ενεργό αποτελεί μια βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας.





Εξ’ αυτού του λόγου και μόνο είναι τουλάχιστον εξοργιστικό το ότι ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να απαντήσει στη σχετική ερώτηση που του έχει καταθέσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας στην αυριανή διαδικασία της Ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Είναι προφανές ότι προσπαθεί να αποδράσει για άλλη μια φορά από τις τεράστιες ευθύνες του και στην πραγματικότητα, όπως σας είπα και προηγουμένως, οδηγείται η χώρα σε εκλογές με μια τεράστια σκιά, με ένα σκοτεινό πέπλο να τυλίγει την ελληνική δημοκρατία.





Έχω την ελπίδα ότι η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καταφέρει να ρίξει λίγο παραπάνω φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, καθώς φάνηκε ότι οι ευρωβουλευτές είναι ενήμεροι σε αρκετό βάθος για τις λεπτομέρειες του σκανδάλου αυτού. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει με όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα να επιδιώκει να χυθεί άπλετο φως, καθώς τα δημοσιεύματα, οι πληροφορίες, οι αποκαλύψεις είναι πλέον καθημερινές και υπάρχει σαφής ένδειξη ότι τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνταν δεν περιορίζονταν στον κ. Ανδρουλάκη και τον κ. Σπίρτζη αλλά μιλάμε για πολύ περισσότερους που θα προκύψει στο μέλλον ότι πράγματι έχουν παρακολουθηθεί».









Από την πλευρά του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, μετά από την συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής PEGA, δήλωσε:





«Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με αντιπροσωπεία της PEGA, ύστερα από σχετικό της αίτημα. Στη συνάντηση αυτή ενημερώσαμε την αντιπροσωπεία για τα βασικά συμπεράσματα του Πορίσματος του ΚΚΕ, για τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Δηλαδή για την προσπάθεια συγκάλυψης των υποθέσεων, για τις τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του ΚΚΕ, για την προσπάθεια συσκότισης του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί στη βάση των κατευθύνσεων και κανονισμών της ΕΕ, καθώς και για τη δράση των μυστικών υπηρεσιών εγχώριων και αλλοδαπών, αλλά και των επιχειρηματικών ομίλων. Στις ερωτήσεις που μας υποβλήθηκαν από τα μέλη της αντιπροσωπείας, φωτίσαμε πτυχές των υποθέσεων της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής, του πλαισίου δράσης των μηχανισμών και επισημάναμε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν μέτρα εκδημοκρατισμού και διαφάνειας στη δράση τους. Η υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων να είναι υπόθεση της πάλης του λαού».

ΠΑΣΟΚ: Αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Εν τω μεταξύ, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν νέα σύγκληση της Επιτροπής με αντικείμενο τις υποκλοπές. Στην επιστολή τους, αναφέρουν τα εξής:

«Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που έλαβε χώρα την Τρίτη25 Οκτωβρίου 2022 με θέμα την παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κ. Ν. Ανδρουλάκη και την καταστροφή των αρχείων που αφορούν την υπόθεσή του στην ΕΥΠ,καθώς και τις καταγγελίες άλλων πολιτικών προσώπων για πιθανή παρακολούθησή τους, και με αφορμή συνεχή δημοσιεύματα του Τύπου το τελευταίο διάστημα και σοβαρές αποκαλύψεις σχετικά με αυτή τη θεμελιώδους σημασίας υπόθεση για την ποιότητα της δημοκρατίας μας και τη διαφάνεια, ζητούμε:

Την εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής άμεσα και την κλήση, σύμφωνα με το άρθρο 41Α του Κανονισμού της Βουλής, σε ακρόαση, των ιδιοκτητών και εκπροσώπων των εταιρειών που φέρονται να εμπορεύονται κακόβουλα λογισμικά όπως το Predator, καθώς και του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, που επίσης φέρεται σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύματα να εμπλέκεται στην δραστηριότητα εταιρειών που εμπορεύονται παράνομα λογισμικά παρακολούθησης στην Ελλάδα.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης».

