Κοινωνία

Μάνδρα: Νεκρός νεαρός με σφαίρα στο κεφάλι

Θρίλερ στην Μάνδρα Αττικής, όπου 17χρονος βρέθηκε νεκρός, με τραύμα από στο κεφάλι. Αναζητείται συγγενής του.

Νεκρός εντοπίστηκε νεαρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, στη Μάνδρα Αττικής, στις 17.00 το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον ανήλικο είδε νεκρό, στην θέση Λούτσα, διερχόμενος πολίτης, ο οποίος ειδοποίησε την Αμεση Δράση, που έσπευσε στο σημείο. Δίπλα στη σορό του 17χρονου βρέθηκε ένας κάλυκας από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Αστυνομία αναζητά τον αδερφό του θύματος, με τον ο οποίο ο 17χρονος είχε βγει για να μαζέψουν τα πρόβατά τους.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

