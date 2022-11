Οικονομία

Κικίλιας: Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έγινε πράξη (εικόνες)

Στην επιτυχημένη φετινή τουριστική περίοδο, αλλά και στα επόμενα βήματα για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην Έκθεση Athens International Tourism Expo 2022.

«Το 2022 εξελίχθηκε σε μια καταπληκτική χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας. Αναβαθμίσαμε το τουριστικό μας προϊόν, κάναμε ανοίγματα σε νέες αγορές, προσελκύσαμε “ποιοτικούς” ταξιδιώτες, προβάλαμε νέους προορισμούς και φέραμε έσοδα που ενίσχυσαν την εθνική οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και στήριξαν τη μέση ελληνική οικογένεια» δήλωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έγινε πράξη και στην Αθήνα καθώς η σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ και ενώ έχουμε μπει στο Νοέμβριο η πρωτεύουσα εξακολουθεί να υποδέχεται ξένους επισκέπτες».

Επίσης τόνισε ότι το φετινό success story στον τουρισμό είχε ως αποτέλεσμα μεγάλοι διεθνείς κολοσσοί να έρθουν και να επενδύσουν στη χώρα, ανεβάζοντάς τη ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη με τους δημοφιλέστερους προορισμούς του κόσμου.

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι η Ελλάδα να μη στηρίζεται αποκλειστικά στο μοντέλο «ήλιος-θάλασσα» αλλά να αποτελεί δημοφιλή προορισμό 12μηνου τουρισμού, αξιοποιώντας το ήπιο κλίμα, τη μοναδική φύση με τους ορεινούς όγκους, τα μνημεία και τις υποδομές που αναπτύσσονται στους χειμερινούς-και όχι μόνο- προορισμούς. «Αυτό θα το πετύχουμε με συγκεκριμένη στρατηγική και σχέδιο που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοχευμένες καμπάνιες του ΕΟΤ, συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις και μέσω της ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού μέσω του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους” είπε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Τουρισμού μίλησε επίσης για τα κρίσιμα έργα που θα υλοποιηθούν το 2023 με αξιοποίηση πόρων από όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (RRF, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ), με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη τουριστική αναβάθμιση με έμφαση στη βιώσιμη- πράσινη ανάπτυξη αλλά και στον εναλλακτικό και θεματικό τουρισμό.

