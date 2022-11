Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Συλλήψεις μετά τα νέα εντάλματα

Σε νέες συλλήψεις προχωρούν οι Αρχές, μετά τα εντάλματα που εκδόθηκαν για την υπόθεση μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό.

Σε συλλήψεις προχωρούν οι Αρχές, μετά τα νέα εντάλματα που εκδόθηκαν για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν το απογευμα της Πέμπτης έναν άνδρα που διαμένει στα δυτικά προάστια.

Μετά τις 19:00 έγινε γνωστό ότι συνελήφθη και δεύτερος άνδρας..

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον 8ο όροφο της ΓΑΔΑ, στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και έπειτα στη Πρώην Σχολή Ευελπίδων για να καταθέσουν στην ανακρίτρια.

Μετά απο την συμπληρωματική κατάθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, η οποία είχε εκπορνευτεί και με την οποία πολλοί άνδρες έρχονταν σε σεξουαλική επαφή έναντι αμοιβής, οι ανακριτικές Αρχές εξέδωσαν τεσσερα νέα εντάλματα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απο τα 4 νέα εντάλματα σύλληψης, τα 3 αφορούν άνδρες που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην ΓΑΔΑ, αναφέροντας ότι απλώς είχαν συνομιλήσει με το άτομο που διαχειριζόταν το προφίλ της 12χρονης στην πλατφόρμα γνωριμιών, μέσω της οποίας κλείνονταν τα ραντεβού.

Την Τρίτη, χωρίς επιφύλαξη και δίνοντας σαφείς απαντήσεις, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν δέχονται αμφισβήτηση, η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρισε κατά την κατάθεσή της τρεις άνδρες, με τους οποίους έχει συνευρεθεί σεξουαλικά έναντι αμοιβής.

