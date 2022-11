Αθλητικά

Ο Πικέ... “κρεμάει τα παπούτσια του”

Σε μία δήλωση - βόμβα, ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσε ότι σταματά το ποδόσφαιρο, με την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Αλμερία να αποτελεί την τελευταία της καριέρας του.

Ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια του με την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Αλμερία να αποτελεί την τελευταία της καριέρας του.

“Κούλερς, ειμαι ο Ζεράρ. Τις τελευταίες εβδομάδες πολλοί μιλάνε για μένα. Μέχρι τώρα δεν είπα τίποτα, αλλά τώρα θέλω να είμαι εγώ αυτός που θα μιλήσει για μένα. Ήμουν πάντα οπαδός της Μπαρτσελόνα, όπως πολλοί από εσάς. Μεγάλωσα σε οικογένεια που αγαπούσε το ποδόσφαιρο.

Από πολύ μικρή ηλικία, δεν ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής: ήθελα να γίνω παίκτης της Μπαρτσελόνα. Τελευταία σκέφτομαι πολύ αυτό το παιδί. Για το τι θα σκεφτόταν ο μικρός Ζεράρ αν του έλεγαν ότι όλα του τα όνειρα θα γίνονταν πραγματικότητα.

Ότι θα έπαιζε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, ότι θα κέρδιζε κάθε τρόπαιο, ότι θα γινόταν πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου”, ανέφερε ο Ζεράρ Πικέ μέσω του μηνύματός του στην προσωπική σελίδα του στο Twitter.

