Καταγγελία: Παιδοψυχολόγος δίνει πλαστές βεβαιώσεις για πατρική κακοποίηση

Δικαστική έρευνα προκάλεσαν καταγγελίες πολλών ανδρών, για χορήγηση ψευδών βεβαιώσεων σε διαζευγμένες μητέρες ό,τι τα παιδιά τους έχουν κακοποιηθεί από τους πατεράδες τους.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται γυναίκα, η οποία παρουσιάζεται ως παιδοψυχολόγος και φέρεται να χορηγούσε σε διαζευγμένες μητέρες, ψευδείς βεβαιώσεις οτι τα παιδιά τους έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, από τον πατέρα τους!

Η εν λόγω ψυχολόγος φέρεται να τις χορηγούσε σε χωρισμένες μητέρες προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν για να διεκδικήσουν την επιμέλεια των παιδιών τους.

Ήδη η υπόθεση έχει φτάσει στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Με φωνή που σπάει...ενός εκ των 20 μπαμπάδων που καταγγέλουν ότι βρέθηκαν να κατηγορούνται, με πλαστές γνωματεύσεις γνωστής ψυχολόγου, ότι κακοποιήσαν σεξουαλικά τα ίδια τους τα παιδιά είπε: "Είχα ένα συγκρουσιακό διαζύγιο δυστυχώς και λέω δυστυχώς γιατί δεν μπορώ να μεγαλώσω το παιδί μού. Το παιδί μου έχω να το δω δυστυχώς 4 χρόνια. Αυτό που έχει συμβεί σε εμένα είναι απειροελάχιστό μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στο παιδί. Αυτά όλα που γράφει στα συγγράμματα της τα κάνει υποβολή στα παιδιά, για να μπορούν τα παιδιά να υποστηρίξουν την κατηγορία κατά του πατέρα τους".

Ξαφνικά έρχεται μία μήνυση από τη μητέρα που έχει μέσα μία πιστοποίηση από συγκεκριμένη ψυχολόγο στο οποίο αναφέρει ότι δήθεν το παιδί της εκμυστηρευτικέ γεγονότα σεξουαλικής κακοποίησης . όλο αυτό γίνεται τη στιγμή πριν δικάσουν τις αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα για να μπορούν να βλέπουν το παιδί τους, δήλωσε η δικηγόρος Χριστίνα Φλώρα που εκπροσωπεί έναν από τους μπαμπάδες και συμπλήρωσε: Όταν ερωτήθηκε και από εμένα ως συνήγορο του πατέρα και από την κυρία δικαστή αν υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό για όσα ισχυρίζεται ότι της είπε το παιδί .Αυτή απάντησε ναι .Όταν της ζητήθηκε να το καταθέσει είπε πως τελικά δεν το είχε .

Η Άννα Κανδαράκη-κλινική ψυχολόγος, τονίζει ότι ξεχνούν ότι είναι και γονείς και γίνεται συχνή εργαλειοποιήση του παιδιού. Είτε οι σύζυγοι προσπαθούν να βγάλουν τις γυναίκες ότι είναι ψυχικά ασταθείς έρχονται πολλοί και μας το ζητάνε βεβαιώσεις, για να χάσουν οι μητέρες την επιμέλεια του παιδιού. Είτε οι γυναίκες να φτάνουν στο ακραίο σημείο να καταγγέλλουν τους πρώην συζύγους για ασέλγεια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι στην προσπάθεια τους να καταστρέψουν και να εκδικηθούν τον πρώην σύντροφο τους καταστρέφουν το ίδιο τους το παιδί.

