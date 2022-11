Κοινωνία

Ζάκυνθος - Ντίμης Κορφιάτης: Οι ποινές για τη δολοφονία της συζύγου του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ποινές επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τη δολοφονία της συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ποινή ισοβίων, επιβλήθηκε στους δύο άνδρες, που συνελήφθησαν πριν από ένα χρόνο, για τη δολοφονία της συζύγου του επιχειρηματία, Ντίμη Κορφιάτη στη Ζάκυνθο.

Αντίθετα, το δικαστήριο αθώωσε τον πρώην αστυνομικό, στον οποίο είχαν περάσει χειροπέδες τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο ηθικός αυτουργός.

Η μητέρα της Χριστίνας Κλουτσινιώτη δήλωσε πως "ήμουν παρούσα όταν τα εγγόνια μου πληροφορήθηκαν τη δολοφονία της μητέρας τους. από εκείνη την ημέρα επειδή ήμουν παρούσα, δεν τους το είπα εγώ. Σταμάτησε η επικοινωνία μου με τον Θεό. Πιστεύω από εκείνη την ημέρα μόνο στην Παναγία που κουβαλάει τον ίδιο πόνο με εμένα".

"Ο γονιός δεν δικαιώνεται ποτέ. Δεν επουλώνεται η πληγή" είπε συγκινημένη μετά το άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης.

Στις 9 Ιουνίου 2020, στη Λιθακιά Ζακύνθου, η Χριστίνα Κλουτσινιώτη που επέβαινε στη μηχανή την οποία οδηγούσε ο σύζυγός της Ντίμης Κορφιάτης έπεσε νεκρή από τα πυρά ενόπλων που υποδύονταν τους αστυνομικούς ώστε να μην κινούν υποψίες. Ήθελαν να σκοτώσουν τον άνδρα της όμως οι σφαίρες έκοψαν το νήμα της ζωής της και βύθισαν στην οδύνη τα τρία της παιδιά.

"Πολύ πληγωμένα. Και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός για αυτά τα παιδιά είναι χειρότερα. Δεν μπορούν να συμφιλιωθούν με την απώλεια αυτή της μητέρας τους. και των δύο γονιών αλλά ιδιαίτερα της μάνας" δήλωσε η μητέρα της.

Από τους 8 κατηγορούμενους οι τέσσερις κρίθηκαν ένοχοι. Στους δύο επιβλήθηκαν ισόβια. Μία γυναίκα που ενημέρωνε τους δράστες καταδικάστηκε σε 9 χρόνια και αφέθηκε ελεύθερη επειδή είναι έγκυος. Ένας συνεργός που τους υπέθαλψε καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Και εκείνος αφέθηκε ελεύθερος.

Ο άνδρας που καταδικάστηκε σε ισόβια δηλώνει στον ΑΝΤ1 αθώος

Ένας από τους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν σε ισόβια μιλώντας στον ΑΝΤ1 δηλώνει αθώος.

"Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι είμαι εγώ ο φυσικός αυτουργός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στο Εφετείο θα τα πούμε και θα αποδείξουμε ποιοι είναι οι φυσικοί αυτουργοί. Οι ηθικοί αυτουργοί είναι δύο αλλοδαποί οι οποίοι γνωρίζω εγώ που δεν θέλω να τους αποκαλύψω".

Ο πρώην αστυνομικός που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός αθωώθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Αθωώθηκαν και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι.

"Ήμασταν απόλυτα πεπεισμένοι γιατί η κατηγορία πραγματικά δεν έβγαινε. Δεν υπήρχε καμία μα καμία επαφή με τους φερόμενους φυσικούς αυτουργούς" δήλωσε ο συνήγορός του.

Στις 7 Μαΐου 2021 και ο Ντίμης Κορφιάτης έπεσε νεκρός στην Ζάκυνθο. Η δολοφονία του εξιχνιάστηκε και ως δράστης φέρεται ένας εκ των δύο ατόμων που σήμερα καταδικάστηκαν σε ισόβια. Ο επιχειρηματίας τον είχε κατονομάσει στις αρχές έξι μήνες πριν υποστηρίζοντας ότι είχε μένος μαζί του καθώς είχαν προσωπικές διαφορές.

Ειδήσεις σήμερα:

“Δράκος” Παλαιού Φαλήρου: Στη φυλακή ο 45χρονος - Τι υποστήριξε



Τροχαίο - Κατεχάκη: Γιατρός η οδηγός που σκοτώθηκε (εικόνες)

Pfizer - BioNTech: Δοκιμές για κοινό εμβόλιο κορονοϊού και γρίπης