Η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας τίμησε τον Θοδωρή Κυριακού (εικόνες)

Η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας παρασημοφόρησε τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, με το παράσημο του πολιούχου της, Ιερομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου.

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος τιμά και πανηγυρίζει τη σεπτή μνήμη του Πολιούχου και Προστάτου της Καππαδόκη Ιερομάρτυρα, Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτου του Θαυματουργού, του οποίου το άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα φυλάσσεται ως πολύτιμο θησαύρισμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου Περισσού στη Νέα Ιωνία.

Με τη δέουσα λαμπρότητα και με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου τελέσθηκε την Τετάρτη ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού και συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και του οικείου Ποιμενάρχου Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ και με τη συμμετοχή πλειάδας κληρικών.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας κ. Δαμασκηνός, ο οποίος αναφέρθηκε στο πνευματικό μεγαλείο των Μικρασιατών Αγίων Νεομαρτύρων και στον θαυμαστό βίο του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, το ιερό σκήνωμα του οποίου φανερώνει την ζωντανή παρουσία του Θεού και αποτελεί γέφυρα που ενώνει την μητέρα Ελλάδα με τις αλησμόνητες πατρίδες.

Κατά την διάρκεια του Πανηγυρικού Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ απέδωσε την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως, ήτοι το παράσημο του Πολιούχου αυτής, Ιερομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Θοδωρή Κυριακού, για την πολύτιμη στήριξη που προσέφερε μέσω του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, κατά την περίοδο της πανδημίας, που είχε ως επακόλουθο το κλείσιμο των Ιερών Ναών, να αναμεταδίδονται ζωντανά οι Ιερές Ακολουθίες από τον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου Ν. Ιωνίας.

Αναφερόμενος στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας, κ. Γαβριήλ είπε, μεταξύ άλλων, «τον ευχαριστούμε για την προσφορά του. Να του δίνει ο Θεός υγεία στην οικογένεια του. Εύχομαι να συνεχίσει και το έργο της ενημέρωσης που τόσο σωστά πράττει, αλλά και της προσφοράς».

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος συνεχάρη τον κ. Κυριακού, απευθύνοντας ευχές για δύναμη και συνέχιση του σημαντικού και πολύπλευρου έργου του.

Συγκινημένος παρέλαβε την τιμητική διάκριση ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, ο οποίος σε δηλώσεις του αργότερα είπε «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σεβασμιώτατο κ. Γαβριήλ για την βράβευση που έκανε στην οικογένεια του ΑΝΤΕΝΝΑ, στο πρόσωπο μου. Είναι μεγάλη η τιμή. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ θα είναι πάντα δίπλα στην Εκκλησία μας, με βαθιά πίστη στον Θεό και προσήλωση στις αξίες μας: την στήριξη και την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο και την στήριξη της πατρίδας».

Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, οι βουλευτές Θεόδωρος Ρουσόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης, η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και Μικρασιατικών σωματείων, καθώς και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός.

