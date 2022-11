Κόσμος

Ρατσισμός: Επίθεση ακροδεξιού βουλευτή της Λεπέν σε μαύρο συνάδελφό του

Χαμός στη Βουλή της Γαλλία. Bουλευτής της Λεπέν φώναξε σε μαύρο συνάδελφό του «να επιστρέψει στην Αφρική». Αναμένονται κυρώσεις.

Η Κάτω Βουλή της Γαλλίας διέκοψε τη σημερινή συνεδρίασή της όταν ένας ακροδεξιός βουλευτής φώναξε «Γυρίστε πίσω στην Αφρική» σε ένα μαύρο συνάδελφό του της αριστεράς, ο οποίος είχε θέσει μια ερώτηση σχετική με τη μετανάστευση.

Η «προτροπή» αυτή προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Η κυβέρνηση και η συμμαχία της αριστεράς την χαρακτήρισαν απαράδεκτη, ρατσιστική προσβολή. Η ακροδεξιά από την άλλη υποστήριξε ότι ο βουλευτής Γκρεγκουάρ ντε Φουρνάς δεν απευθυνόταν στον επερωτώντα βουλευτή, τον Κάρλος Μαρτέν Μπιλόνγκο, αλλά στους μετανάστες που βρίσκονται πάνω σε πλοίο μη κυβερνητικής οργάνωσης και αναζητούν «ασφαλές λιμάνι» για να αποβιβαστούν.

Aujourd’hui, un depute RN a crie « retourne en Afrique » a un autre depute de la Republique au sein de l’Assemblee Nationale.

C’est une honte absolue.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/ZTnBxZA2wi — Marcel (@realmarcel1) November 3, 2022

«Δεν υπάρχει χώρος για τον ρατσισμό στη δημοκρατία μας. Το Προεδρείο της Εθνοσυνέλευσης θα συνεδριάσει (την Παρασκευή) και θα αποφασίσει τις κυρώσεις», είπε στους δημοσιογράφους η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν.

Ο Ντε Φουρνάς είναι μέλος του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα του ισχυρίστηκε ότι δεν είπε κάτι κακό. «Προφανώς μιλούσε για τους μετανάστες που μεταφέρονται με πλοία των ΜΚΟ», έγραψε στο Twitter η Λεπέν. «Η αντιπαράθεση που προκλήθηκε από τους πολιτικούς αντιπάλους μας (…) δεν θα εξαπατήσει τους Γάλλους», πρόσθεσε.

Gregoire de Fournas a evidemment parle des migrants transportes en bateaux par les ONG qu’evoquait notre collegue dans sa question au gouvernement. La polemique creee par nos adversaires politiques est grossiere et ne trompera pas les Francais. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 3, 2022

Ο Μπιλόνγκο δεν είχε την ίδια άποψη και χαρακτήρισε «επαίσχυντο» το σχόλιο. «Σήμερα, με έστειλαν πίσω λόγω του χρώματός μου. Γεννήθηκα στη Γαλλία. Είμαι Γάλλος βουλευτής», είπε.

Ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο επικεφαλής του κεντρώου κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, είπε ότι ο ντε Φουρνάς θα πρέπει να παραιτηθεί ενώ η αριστερή συμμαχία Nupes θεωρεί ότι πρέπει να αποβληθεί από το κοινοβούλιο. «Ο Εθνικός Συναγερμός έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο σήμερα. Αυτή η ρατσιστική προσβολή είναι χαρακτηριστική της ακροδεξιάς: στιγματίστε τους με βάση το χρώμα του δέρματός τους, διχάστε τον γαλλικό λαό», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ο Εθνικός Συναγερμός έχει 89 βουλευτές και είναι το δεύτερο σε δύναμη κόμμα στο γαλλικό κοινοβούλιο.

