Twitter: Ο Μασκ απολύει προσωπικό

Το μήνυμα που έλαβαν οι εργαζόμενοι στον κολοσσό της Τεχνολογίας, ο οποίος πέρασε στα χέρια του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

«Θα αρχίσουμε τη δύσκολη διαδικασία μείωσης του παγκόσμιου εργατικού μας δυναμικού την Παρασκευή»: αυτό αναφέρει εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της νέας διεύθυνσης της εταιρείας Twitter Inc προς τους εργαζόμενους, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν αφότου αγόρασε τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ο Ίλον Μασκ, ο ιδρυτής των εταιρειών Tesla και SpaceX, πριν από μια εβδομάδα.

Το μήνυμα αναφέρει ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν ενημερωθεί ως σήμερα το πρωί (ώρα Καλιφόρνιας), όταν θα ανοίξουν τα γραφεία της εταιρείας, χωρίς να διευκρινίζει πόσοι από αυτούς θα απολυθούν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, αναμένεται να απολυθεί το 50% των περίπου 7.500 εργαζομένων της εταιρείας.

