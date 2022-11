Κοινωνία

Τσιάρτας: Καταδίκη για τρανσφοβικό σχόλιο στα social media

Η καταδικαστική απόφαση κατά του Τσιάρτα αποτελεί την πρώτη απόφαση εφαρμογής του αντιρατσιστικού νόμου για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους λόγω ταυτότητας φύλου.



Φυλάκιση δέκα μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ με αναστολή επιβλήθηκε την Πέμπτη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στον Βασίλη Τσιάρτα για τρανσφοβική ανάρτηση στα social media.



Κατά του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή είχε καταθέσει μήνυση το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δια της προέδρου του Μαρίνας Γαλανού αλλά και κατά όσων είχαν εκτοξεύσει απειλές κατά της ζωής της το τελευταίο διάστημα.

Η καταδικαστική απόφαση κατά του Τσιάρτα, όπως αναφέρει και σε ανάρτηση του στο Facebook ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος αποτελεί την πρώτη απόφαση εφαρμογής του αντιρατσιστικού νόμου 927/1979 για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους λόγω ταυτότητας φύλου.

Η ανάρτηση του Βασίλη Σωτηρόπουλου

«Σε 10 μήνες φυλάκιση και 5.000€ χρηματική ποινή με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών παλαίμαχος αθλητής για τρανσφοβική ανάρτηση του το 2017 κατά το χρόνο που συζητούσε η Βουλή το νομοσχέδιο για την Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου με την οποία διέγειρε αναγνώστες σε πράξεις μίσους και διακρίσεων.

Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκε και σε 7 μήνες με αναστολή έτερο πρόσωπο για τρανσφοβική εξύβριση μετά την ανάρτηση.

Την μήνυση είχε υποβάλει η αείμνηστη Marina Galanou ως πρόεδρος του Σωματείου Διεμφυλικών. Δεν πρόλαβε να δει την δικαίωση της. Ήμουν δικηγόρος της και τότε και σήμερα.

Συγκλονιστικοί μάρτυρες στο ακροατήριο ο Thanos Vessis, σύντροφος της Μαρίνας και εκδότης του Πολύχρωμου Πλανήτη, η Parvy Palmou ψυχοθεραπεύτρια του ΣΥΔ και φυσικά η Άννα Απέργη, πρόεδρος του ΣΥΔ και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Είναι η πρώτη απόφαση εφαρμογής του αντιρατσιστικού νόμου 927/1979 όπως τροποποιήθηκε το 2014 για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους λόγω ταυτότητας φύλου».

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε προβεί σε ανάρτηση - δήλωση το 2017 πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας φύλου με την οποία διέγειρε αναγνώστες σε πράξεις μίσους και διακρίσεων. Είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Facebook πως εύχεται «οι πρώτες αλλαγές φύλλου να γίνουν στα παιδιά αυτών που ψήφισαν αυτό το αίσχος. Να δω με τι καμάρι θα κυκλοφορήσουν. Υ.Γ. Νομιμοποιήστε και τους παιδόφιλους να ολοκληρώσετε τα εγκλήματα». Σε μια δεύτερη ανάρτηση του, λίγες ώρες αργότερα είχε σχολιάσει «Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα».

