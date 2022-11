Κοινωνία

Πετράλωνα – Ψύλος: Ο άνθρωπος που προστατεύει το παιδί το πλησίασε με άλλες βλέψεις

Ο δικηγόρος του πατέρα από τα Πετράλωνα, ο οποίος κατηγορείται από τα παιδιά του για βιασμούς, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, Νεκτάριο Ψύλο, ο πατέρας θεωρεί ότι, «ο άνθρωπος που προστατεύει το παιδί το έχει πλησιάσει με άλλες βλέψεις».

«Ο άνθρωπος που προστατεύει το παιδί σε δική του κατάθεση έχει αποκαλύψει ότι, προσεγγίσει αδύναμα άτομα», είπε σχετικά ο δικηγόρος και αναπτύσσοντας το σκεπτικό, σημείωσε ότι, από τότε που «ο άνθρωπος προσέγγισε ένα παιδί 11 ετών, που δεν είχε υποστεί τίποτα από όλα αυτά που καταγγέλλει και μετά τη διάσταση με τη σύζυγό του, ξαφνικά το παιδί κατήγγειλε όλα αυτά που κατήγγειλε».

Τόνισε μάλιστα ότι, ο πατέρας έχει κινηθεί νομικά κατά αυτού του ανθρώπου. Ο πατέρας «έχει βρεθεί σε έναν κυκεώνα που αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες, έχε περάσει το κατώφλι του ανακριτή» και τόσο ο ίδιος όσο «και όλη η δικογραφία διαψεύδουν ότι γίνονταν αυτά τα πάρτι που καταγγέλλονται».

Ερωτηθείς για το αν η Δικαιοσύνη έχει καθυστερήσει στην υπόθεση, είπε πως, «οι ρυθμοί που έχει κινηθεί η Δικαιοσύνη είναι φυσιολογικοί», αφού πρόκειται για μία υπόθεση στην οποία «ενεπλάκησαν δεκάδες άτομα και εξ αυτών έλαβαν 17 άτομα την ιδιότητα του κατηγορούμενου, άτομα που έπρεπε να φέρουν τις ενστάσεις τους».

Και στο επιχείρημα ότι, αν ισχύουν όλα αυτά που καταγγέλλονται από τα παιδιά, τότε γιατί αυτά παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, απάντησε πως «αν η δικαιοσύνη έστω και καθ’υποψία ήταν έτσι τα πράγματα, θα είχε κινηθεί αλλιώς».





