Ρόδος: Viral ο οδηγός λεωφορείου που χορεύει με τέρμα την μουσική (βίντεο)

Ο κόσμος αποθεώνει τον οδηγό λεωφορείου για τις χορευτικές του ικανότητες...



Viral στο Tik Tok έχει γίνει ένας οδηγός λεωφορείου στην Ρόδο, που βάζει στο τέρμα τη μουσική και χορεύει στον ρυθμό της, με τους κατοίκους του νησιού να τον αποθεώνουν.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok και ήδη έχει εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις, ο οδηγός έχει βάλει τέρμα μουσική και αρχίζει ένα χορευτικό σόου, προκαλώντας ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους.

Ο ίδιος ο οδηγός του λεωφορείου, που πηγαίνει προς το Φαληράκι, γελάει δείχνοντας να απολαμβάνει τη στιγμή.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο, όπως ήταν φυσικό, πέφτουν βροχή.

