Καλίν: Η Τουρκία δεν έχει πρόθεση πολέμου στο Αιγαίο

Στη στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα δεν έχει νόμιμο δικαίωμα».

Ο Ιμπραχίμ Καλίν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «συνεχίζουν τις πολιτικές τους όπως η υποστήριξη της FETO και η αύξηση των βάσεων στην Ελλάδα». «Δηλώνουμε ότι προχωρούν σε λάθος στρατηγική», είπε σχετικά.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας υποστήριξε ότι ο εξοπλισμός των νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς αποτελεί παραβίαση των συμφωνιών 1923 και 1949.

«Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα εδώ. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις στη βάση του νόμου και σε άλλα περιβάλλοντα. Δεν θα ανακατευόμασταν ποτέ σε κάτι τέτοιο. Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα είχαν πάντα σκαμπανεβάσματα. Καταστρέψαμε την πίεση που μας άσκησαν όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις κινήσεις που κάναμε και τη συμφωνία που κάναμε με τη Λιβύη. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να εμφανιστεί εδώ μια απειλή για την Τουρκία από τα νησιά. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα το γνωρίζουν πολύ καλά».

Ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε στη συνέχεια ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία. Δεν έχει τέτοια δύναμη. Αν προσπαθήσει να πάρει άλλες δυνάμεις πίσω της (στο πλευρό της), δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατό η Ελλάδα να πάρει αποτέλεσμα από εδώ».

Ωστόσο ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας είπε ότι η Τουρκία δεν έχει πρόθεση σύγκρουσης ή πολέμου στο Αιγαίο. «Εδώ, οι Έλληνες πολιτικοί πρέπει να διαβάσουν σωστά την εικόνα. Έχουμε ήδη αρκετές κοινές απειλές και προβλήματα. Για να τα λύσουμε αυτά, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με πιο λογικές προσεγγίσεις», ανέφερε.

Για τη διαδικασία των F16 με τις ΗΠΑ, ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε ότι διαδικασία πάει καλά. «Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει ειλικρινείς προθέσεις για αυτό το θέμα. ‘Θέλω να περάσει το συντομότερο δυνατό’, είπαν. Αλλά πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Λογισμικά (όροι) που ήταν απαράδεκτα για εμάς βγήκαν από το κείμενο. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Τον Νοέμβριο γίνονται εκλογές. Μετά τη νέα διάρθρωση θα αλλάξουν και οι Πρόεδροι της Επιτροπής και της Συνέλευσης. Πάμε σ'ένα καλύτερο μέρος. Φαίνεται πολύ πιθανό αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί στα μέσα ή αρχές Δεκεμβρίου. Αφού συμβεί αυτό, θα ήταν καλό να γίνει ο εκσυγχρονισμός των F-16 και η αγορά νέων F-16», ανέφερε.

