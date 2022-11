Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Παγώνουν τα επιτόκια για χρέη στην εφορία

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά για ένα χρόνο.



Παγώνουν για ένα χρόνο, έως το Νοέμβριο του 2023, τα επιτόκια που βαρύνουν ληξιπρόθεσμα και ρυθμισμένα χρέη στην εφορία με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 5635/2.11.2022), αλλάζουν οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να αυξηθούν τα επιτόκια που βαρύνουν εκπρόθεσμες οφειλές φορολογουμένων, καθώς και επιστροφές φόρων από το Δημόσιο προς ιδιώτες, λόγω αυξήσεων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι αλλαγές που επιφέρει η απόφαση διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια που εφαρμόζονται για τους φορολογουμένους στις παραπάνω περιπτώσεις, παρά τις αυξήσεις του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO).

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α.1153/2022), που τροποποιεί τη ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ/31.12.2013, ορίζονται τα εξής:

1. Αυξάνεται, από 1 εκατοστιαία μονάδα σε 2 εκατοστιαίες μονάδες, το όριο σωρευτικής μεταβολής του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πάνω από το οποίο μεταβάλλονται τα επιτόκια του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

2. Κατ’ εξαίρεση και για ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, δηλαδή έως τις 2.11.2023, το επιτόκιο των άρθρων 1 και 2 της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ/31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 19/2014 και Β΄ 113/2014) δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πριν την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες, λαμβανομένου ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου που ίσχυε κατά την 1η.1.2014.

Οι διατάξεις της νέας απόφασης ισχύουν από τις 13.9.2022.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύει – έμπρακτα – για ακόμα μία φορά ότι παρεμβαίνει έγκαιρα και μεθοδικά για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην τρέχουσα δύσκολη, διεθνώς, συγκυρία.»

