Μάνδρα – Δολοφονία 17χρονου: Μαραθώνια η κατάθεση πατέρα και γιου

Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια κατάθεση του πατέρα και του αδελφού του 17χρονου, που βρέθηκε δολοφονημένος στη Μάνδρα. Τι είπαν στους αστυνομικούς.

Ολοκληρώθηκε η επί εννέα ώρες κατάθεση του πατέρα και το 14χρονου αδελφού του 17χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης δολοφονημένος στη θέση Λούτσα, στη Μάνδρα.

Ο πατέρας και ο γιος του είπαν ότι δεν έχουν καραμπίνα στο σπίτι τους, αλλά κι ότι ο 14χρονος δεν είχε μαζί του καραμπίνα, όταν πήγε με τον αδελφό του να μαζέψουν τα πρόβατα.

Το παιδί ισχυρίστηκε ότι, τα δύο αδέλφια πήραν διαφορετικές κατευθύνσεις και χάθηκαν, κάτι που, όπως φέρεται να είπε, συνέβαινε αρκετές φορές κατά τις οποίες επέστρεφαν στο σπίτι τους χώρια.

Όταν όμως επέστρεψε στο σπίτι, είπε, διαπίστωσε ότι ο αδελφός του δεν ήταν εκεί, μέχρι που εντοπίστηκε το πτώμα του, από έναν περαστικό.

Πατέρας και 14χρονος επέστρεψαν στο σπίτι τους, μετά την κατάθεσή τους, με το Ανθρωποκτονιών να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων και δυστύχημα με κυνηγούς.

Η υπόθεση είναι εκ των πραγμάτων δύσκολη, λόγω της τοποθεσίας όπου έλαβε χώρα ο θάνατος του 17χρονου και της έλλειψης μαρτύρων.

Το παιδί βρέθηκε νεκρό και δίπλα του δύο κάλυκες κυνηγετικού όπλου, οι οποίοι περισυνελλέγησαν και μεταφέρθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ..

Στο μεταξύ, οι Αρχές είναι εν αναμονή των αποτελεσμάτων της νεκροψίας – νεκροτομής στο θύμα.

