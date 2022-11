Πολιτισμός

Πέθανε ο Αντώνης Σκυλλάκος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοσιογράφος με τη μακρά πορεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έφυγε από τη ζωή.

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Αντώνης Σκυλλάκος με μακροχρόνια πορεία στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Καταγόταν από τη Λάρισα και, μεταξύ άλλων, είχε διατελέσει Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης στην τηλεόραση του Alpha, Διευθυντής Σύνταξης στον "Ελεύθερο Τύπο" και είχε συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη επιτυχημένων ενημερωτικών ιστοσελίδων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο Αντώνης Σκυλλάκος με μακρά πορεία στον δημοσιογραφικό στίβο, διακρίθηκε για τις τολμηρές ιδέες, την εντιμότητά του και την οξυδέρκεια της σκέψης του. Στη μεγάλη διαδρομή του πέρασε από επιτελικές θέσεις σε πολλά μεγάλα ΜΜΕ της χώρας, ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΑΠΕ ΜΠΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στη σύζυγό του Ευαγγελία Μπαλτατζή, την κόρη τους, καθώς και στους συναδέλφους και φίλους του Αντώνη».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την πρόωρη απώλεια του δημοσιογράφου Αντώνη Σκυλλάκου. Η πολύχρονη διαδρομή του, με υπεύθυνες θέσεις σε πολλά έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα, χαρακτηρίστηκε από τη σεμνότητα και τον επαγγελματισμό που διέκριναν τον Αντώνη Σκυλλάκο. Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του δημοσιογράφο Ευαγγελία Μπαλτατζή, την κόρη του και όλους τους οικείους του».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Καταγγελία σε βάρος προπονητή για ασέλγεια

Μάνδρα – Δολοφονία 17χρονου: Μαραθώνια η κατάθεση πατέρα και γιου

Λαμία - Ξυλοδαρμός δημοτικών αστυνομικών: Η στιγμή της επίθεσης (βίντεο)