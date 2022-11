Υγεία - Περιβάλλον

Άνοια - Αλτσχάιμερ: ποια είναι η καλύτερη προστασία της μνήμης

Μεγάλο πείραμα για τις γνωστικές και μνημονικές επιδόσεις ατόμων με μέση ηλικία 71 ετών.

Το λύσιμο σταυρόλεξων πλεονεκτεί σε σχέση με το παίξιμο βιντεοπαιχνιδιών σε υπολογιστή ή κινητό, αναφορικά με την προστασία της μνήμης των ηλικιωμένων με ήπια γνωστική εξασθένηση ή διαταραχή, μια κατάσταση που μπορεί -αλλά όχι κατ' ανάγκη- να εξελιχθεί σε άνοια και Αλτσχάιμερ, δείχνει μια νέα μικρή αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Κολούμπια της Νέας Υόρκης και Ντιουκ της Β.Καρολίνα, με επικεφαλής τον καθηγητή ψυχιατρικής Ντ. Ντεβανάντ του πρώτου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «NEJM Evicence», πραγματοποίησαν μια τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη κλινική μελέτη 107 ατόμων με ήπια γνωστική εξασθένηση με μέση ηλικία 71 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία συμπλήρωνε σταυρόλεξα και η άλλη έπαιζε βιντεοπαιχνίδια συστηματικά επί 12 εβδομάδες και πιο περιστασιακά για άλλες 78 εβδομάδες.

Οι εξετάσεις μετά το πείραμα έδειξαν ότι η ομάδα του σταυρόλεξου είχε καλύτερες γνωστικές και μνημονικές επιδόσεις, τόσο μετά από 12 όσο και μετά από 78 εβδομάδες. Επιπλέον, η μαγνητική απεικονιστική εξέταση του εγκεφάλου τους έδειξε μικρότερη συρρίκνωση κατά μέσο όρο σε όσους έλυναν σταυρόλεξα. Γενικότερα, τα μέλη της ομάδας του σταυρόλεξου είχαν καλύτερη λειτουργία στις καθημερινές δραστηριότητές τους.

«Είναι η πρώτη μελέτη που επιβεβαιώνει τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα πιο μακροπρόθεσμα οφέλη των σταυρόλεξων σε σύγκριση με κάποια άλλη παρέμβαση. Τα ευρήματα είναι σημαντικά λαμβανομένης υπόψη της δυσκολίας να υπάρξει βελτίωση μέσω παρεμβάσεων στις περιπτώσεις ήπιας γνωστικής διαταραχής», δήλωσε ο δρ Ντεβανάντ.

Οι ερευνητές τόνισαν πάντως την ανάγκη να επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα μέσω μιας μεγαλύτερης έρευνας, με τη συμπερίληψη μιας ομάδας ελέγχου που δεν θα κάνει καμία γνωστική εξάσκηση.

