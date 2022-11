Οικονομία

Αεροπορική επιβατική κίνηση: “Απογειώθηκε” ο Οκτώβριος στο “Ελ. Βενιζέλος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε επίπεδα προ πανδημίας ανέβηκαν τα στατιστικά του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας.

«Απογειώθηκε» η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφού ο μήνας Οκτώβριος έκλεισε μία ανάσα από τα νούμερα του 2019, ανεβάζοντας και πάλι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας στα προ πανδημίας επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου ανήλθε σε 2,29 εκατ. και πλησίασε τα επίπεδα του Οκτωβρίου 2019, ελάχιστα μειωμένη κατά 0,5%.

Αναλυτικά, η επιβατική κίνηση εσωτερικού ξεπέρασε τα επίπεδα του Οκτωβρίου 2019 κατά 4,6%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση εμφάνισε μείωση της τάξης του 2,6%. Συνολικά, κατά τους δέκα πρώτους μήνες του έτους, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τα 19,5 εκατ. έναντι 22,27 εκατ. και παρέμεινε μειωμένη κατά 12,2% σε σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 6,2%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά 14,9%.

Οι πτήσεις

Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, για πρώτη φορά από την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού ο αριθμός των πτήσεων κατέγραψε θετικό πρόσημο τον μήνα Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στο +0,5% σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, οι πτήσεις εσωτερικού σημείωσαν άνοδο 7,2% τον Οκτώβριο, ενώ οι πτήσεις εξωτερικού μείωση -4,1%.

Kατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα μηνών του 2022, ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανήλθε σε 184.495, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 6,2% σε σχέση με το 2019. Οι πτήσεις εσωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019, σημειώνοντας θετικό πρόσημο στο +1,8%, ενώ αντίστοιχα οι διεθνείς πτήσεις παρέμειναν μειωμένες κατά 12%.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολεμική Αεροπορία: “Μολών λαβέ” το μήνυμα του πιλότου της ομάδας “Ζευς”

Κολωνός - 12χρονη: Στον εισαγγελέα ο 43χρονος ηλεκτρολόγος (εικόνες)

Μάνδρα - Αδελφοκτονία: Δίωξη στον 14χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση