Κύθηρα: Θρίλερ με σορό άνδρα στην θάλασσα

Η σορός εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Διακόφτι Κυθήρων.

Η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο λιμένα Νεάπολης Βοιών και από εκεί στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων Λακωνίας για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

"Εντοπίστηκε, μεσημβρινές ώρες χθες, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κυθήρων, μια σορός άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή νότια λιμένα Διακοφτίου ν. Κυθήρων.

Η ανωτέρω σορός, ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμένα Νεάπολης Βοιών και από εκεί στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων Λακωνίας.

Διενεργείται προανάκριση από την οικεία Λιμενική Αρχή."

