Πολιτική

Δένδιας: “Βίβλος” της Ελλάδας ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία του υπουργού Εξωτερικών στο διεθνές συνέδριο «Πολιτικές της ΕΕ προς την Ανατολική Μεσόγειο: Ενέργεια και Ασφάλεια».

«Η Ελλάδα έχει καταστήσει τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, τη "βίβλο" των προτεραιοτήτων της εξωτερικής της πολιτικής», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο διεθνές συνέδριο «Πολιτικές της ΕΕ προς την Ανατολική Μεσόγειο: Ενέργεια και Ασφάλεια», που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ. «Αν όλες οι χώρες τηρούσαν αυτές τις αρχές, όλοι θα επωφελούνταν», πρόσθεσε.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι πριν από λίγες ημέρες, το Ισραήλ και ο Λίβανος, δύο χώρες που δεν αναγνωρίζουν η μία την άλλη, υπέγραψαν συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσών και τόνισε: «Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για την εκμετάλλευση των πόρων φυσικού αερίου. Χαιρετίζουμε το θάρρος και το όραμα του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Επεσήμανε, δε, πως η Ελλάδα ελπίζει ότι και άλλες χώρες της περιοχής θα αδράξουν την ευκαιρία και θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

«Αυτός είναι ο δρόμος προς την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία. Δυστυχώς, αυτός δεν είναι ο δρόμος που ακολουθούν όλοι», συμπλήρωσε.

«Πριν από λίγες εβδομάδες, η κυβέρνηση της Τρίπολης υπέγραψε με την Τουρκία ένα "μνημόνιο" για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο. Αυτό το λεγόμενο μνημόνιο βασίζεται σε ένα προηγούμενο "μνημόνιο" που αψήφησε όχι μόνο το βασικό Διεθνές Δίκαιο, αλλά και θεμελιώδεις αρχές της γεωγραφίας», υπογράμμισε ο υπουργός σχολιάζοντας πως η Ελλάδα με χαρά είδε ότι πολλά κράτη βγήκαν να το καταγγείλουν αμέσως.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή αποδοτικότητα έχουν γίνει οι λέξεις-κλειδιά του σημερινού κόσμου και τόνισε πως η Ανατολική Μεσόγειος και η στρατηγική θέση της Ελλάδας βλέπονται υπό ένα νέο πρίσμα. «Η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στην ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ προωθώντας τη διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού», επεσήμανε.

Για παράδειγμα, είπε, στον υφιστάμενο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, εγκαινιάστηκε πριν από μερικές εβδομάδες ένας νέος σταθμός φόρτωσης φορτηγών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για τον πρώτο τέτοιο σταθμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ κατασκευάζονται δύο πλωτές μονάδες επαναεριοποίησης αποθήκευσης στην Αλεξανδρούπολη. Μίλησε, ακόμη, για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου, τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας και τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας.

«Η Ελλάδα καθίσταται, εξ ορισμού, το λογικό σημείο εισόδου για την ενέργεια που παράγεται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας πως υπάρχουν μεγάλα έργα που θα φέρουν ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη, από αυτές τις περιοχές, μεταξύ αυτών είναι οι διασυνδέσεις Ευρώπης-Ασίας και Ευρώπης-Αφρικής.

Ο ίδιος τόνισε ότι τα έργα «υλοποιούνται με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, ιδίως του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας» και πρόσθεσε: «Ο διασυνδετήριος αγωγός Ευρώπης-Ασίας θα ακολουθήσει τη διαδρομή του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου East Med. Ο διασυνδετήριος αγωγός Ευρώπης-Αφρικής θα εκμεταλλευτεί τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου».

«Αποτελεί σταθερή δέσμευσή μας ότι για να ενισχύσουμε την ενεργειακή συνεργασία και να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να τηρήσουμε αυτούς τους βασικούς κανόνες», επεσήμανε ο κ. Δένδιας και κατέληξε: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι πολλές και μεγάλες. Μόνο αν συνεργαστούμε στη βάση κοινών αρχών μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΜΥ – “Eva”: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Eπικίνδυνων Kαιρικών Φαινομένων

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Το προφίλ των νέων συλληφθέντων

Κρήτη: Συνελήφθη ξενοδόχος που έπαιρνε πίσω μισθούς υπαλλήλων