Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Ο Ποσειδώνας πρωταγωνιστής το Σαββατοκύριακο

Τι σημαίνει ο Ποσειδώνας. Τα καλά, τα κακά και αυτά που πρέπει να προσέχουμε.

Πρωταγωνιστής του Σαββατοκύριακου θα είναι ο Ποσειδώνας, που θα βρίσκεται στους Ιχθείς.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», «Ποσειδώνα είναι οι Τέχνες, ο έρωτας, αλλά και οι απάτες και οι αυταπάτες».

Για το λόγο αυτόν, έδωσε τη συμβουλή: «Μην τον αφήσετε να φύγει μόνος του για ταξίδι».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

