Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία Πάνω Απ' όλα”: Άγχος και πάχος, κακοποιητικές σχέσεις και παιδικός θυμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπομπή θα ασχοληθεί, επίσης, με τη νέα μέθοδο για σπονδυλοδεσία, το μικρωβιώμα στη μέση, τα αμύγδαλα ως σνακ και το τρίψιμο του σκύλου στο πάτωμα.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Νέα μελέτη που συνδέει το άγχος με την τάση να παχαίνουμε.

Πρωτοποριακή μέθοδος για σπονδυλοδεσία χωρίς γενική αναισθησία.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Κέντρα Ημέρας για δωρεάν φροντίδα ατόμων με άνοια.

Πώς σχετίζονται το μικροβίωμα και ο πόνος στη μέση;

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Ποια σημάδια χτυπούν συναγερμό στις γυναίκες ότι βρίσκονται σε κακοποιητική σχέση; Μια συγκλονιστική πρωτοβουλία από μαθήτριες λυκείου για τη βία κατά των γυναικών.

Πώς επηρεάζεται η υγεία μας αν τρώμε αμύγδαλα ως σνακ;

Τεχνικές και παιχνίδια διαχείρισης του θυμού στα παιδιά.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τι κάνουμε όταν ο σκύλος μας κάθεται άβολα και τρίβεται στο πάτωμα.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla





Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος