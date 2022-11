Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: Ελλάδα και Τουρκία να συνεργαστούν για την ασφάλεια στην περιοχή

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να καταδικάσει τις εμπρηστικές και προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας εναντίον της Ελλάδας.



Κρατώντας και πάλι ίσες αποστάσεις το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να καταδικάσει τις εμπρηστικές και προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας εναντίον της Ελλάδας καλώντας και τα δύο μέρη να συνεργαστούν για την ασφάλεια στην περιοχή αποφεύγοντας ενέργειες που θα αυξήσουν την ένταση.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Νέα Υόρκη, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε γραπτή του δήλωση στον ΑΝΤ1 σχολιάζοντας τις ευθείες απειλές Ερντογάν - Τσαβούσογλου αναφορικά «με την εμβέλεια του δοκιμαστικού βαλλιστικού πυραύλου που φθάνει μέχρι την Αθήνα" και ότι «δεν θα επιτραπεί στην Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και να μας εγκλωβίσει στις ακτές μας», ανέφερε:

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους συμμάχους και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση”.





