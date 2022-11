Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Τι βρέθηκε στα σπίτια δυο εκ των συλληφθέντων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν ο 35χρονος και ο 39χρονος, που συνελήφθησαν με εντάλματα για την υπόθεση της 12χρονης.

Την Τρίτη θα οδηγηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας για τις απολογίες τους οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν χθες σε εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε η δικαστική λειτουργός για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Οι δύο πρώτοι συλληφθέντες χθες ,μετά τα τέσσερα συνολικά εντάλματα που εκδόθηκαν για "πελάτες" του 53χρονου που συναντήθηκαν με το παιδί, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Πρόκειται για έναν 35χρονο και έναν 39χρονο , οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από το κορίτσι, που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής .

Οι δυο άνδρες, που συνελήφθησαν χθες από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, βάσει των νέων ενταλμάτων που εκδόθηκαν από την ανακρίτρια, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της "γενετήσιας πράξης με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ' εξακολούθηση και για γενετήσια πράξη με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, αντίστοιχα".

Εν τω μεταξύ, σήμερα συνελήφθη και ένας άνδρας 55 ετών.

Οι δύο πρώτοι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι απέκτησαν επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και στη συνέχεια συναντήθηκαν μαζί της, ο 35χρονος τουλάχιστον τρεις φορές και ο 39χρονος μια φορά και προέβησαν στην αξιόποινη πράξη έναντι αμοιβής.

Σε έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι του 35χρονου, 3 laptop, tablet και 2 κινητά τηλέφωνα, ενώ στην οικία του 39χρονου πιστόλι και 42 φυσίγγια, tablet κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΜΥ – “Eva”: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Eπικίνδυνων Kαιρικών Φαινομένων

Ρόδος: Απόδραση κρατούμενου από το Λιμεναρχείο

Ηράκλειο: Καταγγελία σε βάρος προπονητή για ασέλγεια