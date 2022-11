Πολιτική

Υποκλοπές - Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει να κρύβεται και να δώσει απαντήσεις

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει έκκληση σε "όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πάρουν θέση", ενώ καλεί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη "να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν"



«Να σταματήσει να κρύβεται» και «να δώσει απαντήσεις» στο θέμα των παρακολουθήσεων καλεί τον πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας σε σημερινή του μαγνητοσκοπημένη δήλωση.

«Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια φορά κρύφτηκε σαν τη στρουθοκάμηλο για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Δεν ήρθε να απαντήσει στη Βουλή, κρύφτηκε από την εξεταστική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, όπως έκρυψε και από αυτήν της ελληνικής Βουλής τους φυσικούς αυτουργούς του εγκλήματος», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «επιλέγει το σκοτάδι της συγκάλυψης, παρά το γεγονός ότι διαρκώς νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για παρακολουθήσεις πολιτικών του αντιπάλων, δημοσιογράφων, ακόμη και υπουργών του, που παρακολουθούνταν παράνομα είτε μέσω επίσημων επισυνδέσεων από την ΕΥΠ είτε μέσω του παράνομου λογισμικού prerdator είτε συνδυαστικά».

«Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ενόσω επιλέγει το σκοτάδι, το κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης εξακολουθεί να λειτουργεί και ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη να το απενεργοποιήσει», σημειώνει και τονίζει πως «η χώρα δεν μπορεί να οδηγηθεί σε εκλογές υπό αυτή τη συνθήκη».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθύνει έκκληση σε «όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πάρουν θέση», ενώ καλεί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, ώστε η θεσμική και πολιτική κρίση που ο ίδιος προκάλεσε να μη μετατραπεί σε μείζονα πολιτειακή κρίση εμπιστοσύνης του δημοκρατικού κεκτημένου στη χώρα μας».





Ως εκ τούτου, ζητά από τον πρωθυπουργό «να υιοθετήσει ένα ελάχιστο πλαίσιο ενεργειών που θα αποκαταστήσουν, έστω εν μέρει την δημοκρατική ομαλότητα και θα διασφαλίσουν την δημοκρατική και αδιάβλητη διεξαγωγή των επόμενων εκλογών». Συγκεκριμένα προτείνει:

«Πρώτα από όλα τον καλούμε να τερματίσει άμεσα τη λειτουργία του κακόβουλου λογισμικού και να θεσμοθετήσει την καθολική απαγόρευση της εμπορίας του από εταιρίες στη χώρα μας. Δεύτερον, να αντικαταστήσει άμεσα με πρόσωπο κοινής αποδοχής τον διοικητή της ΕΥΠ κ. Δεμίρη. Τρίτον, να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την άμεση αντικατάσταση της αρμόδιας για την ΕΥΠ εισαγγελέως κ. Βλάχου η οποία φέρει τεράστιες ευθύνες για την εκτροπή. Τέλος, να δεσμευτεί ότι με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου θα διοριστεί με διακομματική συναίνεση υπηρεσιακός υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο οποίος θα έχει αυτονόητα την αρμοδιότητα της ΕΥΠ και όλων των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας που διαθέτουν συστήματα παρακολουθήσεων, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας και καταλήγει:

«Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για τις ελάχιστες προϋποθέσεις και εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή των επερχόμενων εκλογών και την αποκατάσταση της στοιχειώδους εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Να σταματήσει να κρύβεται, να δώσει άμεσα απαντήσεις».

Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο φτάνει στην απόλυτη πολιτική εξαθλίωση

«Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται και πάλι σε επικίνδυνα για τη Δημοκρατία μας μονοπάτια. Χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο, βασισμένος μόνο σε ψέματα και ανυπόστατες φήμες, φτάνει στην απόλυτη πολιτική εξαθλίωση», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στη δήλωση που έκανε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας μας και το αδιάβλητο των εκλογικών διαδικασιών είναι ένα κεκτημένο της Μεταπολίτευσης, το οποίο οφείλουμε όλοι, πολιτικοί και πολίτες, να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Κανείς, από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν διανοήθηκε να το αμφισβητήσει. Ο κ. Τσίπρας μιμείται τους ακραίους πολιτικούς στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, οι οποίοι δεν σέβονται τη λαϊκή ετυμηγορία και δεν διστάζουν να πληγώσουν βαριά τους θεσμούς των χωρών τους. Αναζητά απεγνωσμένα δικαιολογίες για την επερχόμενη ήττα του, φτάνοντας στο σημείο να θυσιάσει την ομαλότητα και τη νομιμότητα για να στήσει γραμμή προσωπικής του άμυνας. Όμως η πολιτική του αδυναμία οφείλεται στην πολιτική του ανεπάρκεια, στην ένδεια προτάσεων για τα υπαρκτά και τα μεγάλα που απασχολούν την πατρίδα και στον «τραμπισμό αλά γκρέκα» με τον οποίο πολιτεύεται».

Η απάντηση Ηλιόπουλου στον Οικονόμου

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου στον Γιάννη Οικονόμου. Σε δήλωσή του ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει:

«Μέχρι να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επί 50 χρόνια το πολιτικό σύστημα είχε συμφωνήσει πως οι παρακρατικές και οι καθεστωτικές μέθοδοι στην Ελλάδα ανήκαν οριστικά σε μια άλλη εποχή, που μόνο εχθροί της Δημοκρατίας νοσταλγούσαν. Ποτέ ξανά μέχρι σήμερα αρχηγοί και άλλοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης, υπουργοί του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες δεν ένιωθαν μαζικές παρακρατικές παρακολουθήσεις υπό την μπαγκέτα του ίδιου του πρωθυπουργού. Ποτέ ξανά εκπρόσωποι της ΕΕ δεν είχαν ζητήσει τη διαλεύκανση μιας υπόθεσης πριν από τις εθνικές εκλογές, μιλώντας σαφώς για σκιές και υπονοώντας ότι οι σκιές αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποτέ ξανά δεν είχε τεθεί θέμα για την απρόσκοπτη πορεία μιας προεκλογικής περιόδου από κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης και η «φαμίλια» του στο Μαξίμου φέρουν βαρύτατες ευθύνες για την επικίνδυνη τροπή που έχουν πάρει οι δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα. Τον καλούμε να σταματήσει να είναι γαντζωμένος στην πρωθυπουργική καρέκλα με κόστος για τη Δημοκρατία και να κάνει ό,τι του πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας και η PEGA, ξεκινώντας με το να δώσει εντολή άμεσα να σταματήσει η λειτουργία του Predator. Αν δεν υπολογίζει την αντιπολίτευση, τουλάχιστον ας λάβει υπ’ όψιν του τα μηνύματα των ευρωπαϊκών θεσμών, όπως η PEGA. Το να συμπεριφέρεται ως κακομαθημένος Λουδοβίκος, που θεωρεί τη χώρα ιδιοκτησία του, απλά επιδεινώνει τη θέση του την επόμενη ημέρα των εκλογών που θα έχει χάσει κάθε εξουσία. Και είναι βέβαιο ότι το "ξήλωμά" του θα αρχίσει από πρώην οπαδούς και ομοϊδεάτες του που κατάλαβαν αργά ότι παρακολουθούσε καθημερινά την προσωπική τους ζωή»

