Πέθανε ο Ιγκόρ Σιπνιέφσκι

Την θλιβερή είδηση για τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή μετέδωσαν τα πολωνικά ΜΜΕ.



Την τελευταία πνοή του σε ηλικία 48 ετών άφησε ο παλαίμαχος Πολωνός ποδοσφαιριστής, Ιγκόρ Σιπνιέφσκι, όπως μεταδίδει το Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (PAP), επικαλούμενο αξιωματούχο της LKS Λοτζ. Σύμφωνα με τον Γιάτσεκ Μπόγκουσιακ, ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και άλλων ελληνικών ομάδων απεβίωσε χθες βράδυ στο νοσοκομείο, χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια του θανάτου του.

Ο Ιγκόρ Σιπνιέφσκι γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1974 στο Λοτζ και ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική LKS. Το 1997 ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό της Καβάλας και ένα χρόνο αργότερα μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, όπου έμεινε ως το 2001. Με τους «πράσινους» πραγματοποίησε αρκετές καλές εμφανίσεις, ενώ σκόραρε και στο Champions League, σε αγώνα της σεζόν 1998-99 με την Αρσεναλ στο ΟΑΚΑ.

Αργότερα φόρεσε για λίγο και τις φανέλες του ΟΦΗ και της Καλλιθέας, ενώ έπαιξε επίσης σε τρεις σουηδικές ομάδες (Χάλμσταντ, Μάλμε, Τρέλεμποργκ), κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα με τη Μάλμε το 2004. Αγωνίστηκε δύο φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του, σε φιλικά με τη Νέα Ζηλανδία (1999) και το Καμερούν (2001).

Ο Σιπνιέφσκι είχε θεωρηθεί στο ξεκίνημα της καριέρας του μία από τις μεγάλες ελπίδες του πολωνικού ποδοσφαίρου, αλλά δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος αφότου «κρέμασε τα παπούτσια του», το 2006, αντιμετώπισε πρόβλημα με το αλκοόλ, ενώ είχε και μπλεξίματα με το νόμο. Στα προβλήματα αυτά αναφέρθηκε και στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο "Zasypany", την οποία έγραψε σε συνεργασία με δύο δημοσιογράφους.

