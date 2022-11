Μητσοτάκης σε Νετανιάχου: Προσβλέπουμε σε συνέχιση των πολύ ισχυρών διμερών σχέσεων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις εκλογές.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νικητή των εκλογών στο Ισραήλ και επί πολλά έτη πρωθυπουργό της χώρας, Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε σε ανάρτηση του στο Twitter στα αγγλικά, ότι προσβλέπει στην συνέχιση των «πολύ ισχυρών» διμερών σχέσεων.

Just spoke with @netanyahu to congratulate him on his election victory. Looking forward to continuing the very strong relations between our two countries. ???? ????