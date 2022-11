Διαστημικό σκουπίδι 23 τόνων: Σε ποιο σημείο της Γη έπεσε

Λήξη συναγερμού. Πού κατέπεσαν τα διαστημικά σκουπίδια του κινέζικου πυραύλου.

Η Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ (USSPACECOM) ανακοίνωσε μέσω δύο διαδοχικών μηνυμάτων στο Twitter ότι κομμάτια από το εκτός ελέγχου τμήμα του κινεζικού πυραύλου Long March 5B έπεσαν ξεχωριστά κάπου στον νότιο-κεντρικό και στον βορειοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τους "Τάιμς της Νέας Υόρκης" και το Space.com.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry’s impact location, we once again refer you to the #PRC.