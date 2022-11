Παράξενα

Καβγάς σε βάπτιση για το όνομα του μωρού

Πρωταγωνιστές της «επεισοδιακής» βάπτισης ήταν οι παππούδες του βρέφους.. Διέκοψε το μυστήριο ο ιερέας...

Απίστευτο και όμως αληθινό… Ολα συνέβησαν πριν απο μερικές ημέρες σε βάπτιση που πραγματοποιήθηκε στην Κάτω Αχαΐα, με πρωταγωνιστές τους δυο παππούδες του παιδιού.

Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση με τους δύο άντρες να λογομαχούν για το όνομα του βρέφους με αποτέλεσμα ο ιερέας να αναγκαστεί να διακόψει το μυστήριο ώστε να προλάβει τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» οι γονείς του μωρού κάλεσαν τους γονείς τους στον προαύλειο χώρο του ναού, παρακαλώντας τους στην κυριολεξία να σταματήσουν τον καβγά καθώς το όνομα είχε ήδη αποφασιστεί.

Τελικά λίγη ώρα αργότερα το μυστήριο συνεχίστηκε κανονικά, με τους δύο παππούδες απόντες τόσο από την εκκλησία όσο και από το τραπέζι που ακολούθησε μετά τη βάπτιση.

Πηγή: pelop.gr

