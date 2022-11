Οικονομία

ΑΑΔΕ: “Λουκέτο” σε βενζινάδικο στο Χαλάνδρι (εικόνες)

"Βροχή" πέφτουν οι καταγγελίες των πολιτών στην ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις.



Συνεχίζουν να πραγματοποιούνται καταγγελίες πολιτών για επιχειρήσεις, που είτε δεν εκδίδουν έγκυρες αποδείξεις είτε τα στοιχεία των παραστατικών αυτών αποθηκεύονται παραποιημένα στους σχετικούς μηχανισμούς και τελικά στο myDATA.

Σειρά είχε αυτή τη φορά πρατήριο καυσίμων στο Χαλάνδρι, στο οποίο οδηγήθηκαν οι ελεγκτές, μετά από επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες καταναλωτών. Με βάση αυτές, τα στελέχη της ειδικής ομάδας της ΑΑΔΕ για τα καύσιμα προχώρησαν σε ειδική ανάλυση, η οποία οδήγησε στην κατάστρωση επιχειρησιακού σχεδίου. Βάσει αυτού, έγιναν έλεγχοι σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση, διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των καταγγελιών και ότι το πρατήριο, δεν εξέδιδε αποδείξεις. Στη δεύτερη φάση, αποκαλύφθηκε ότι το πρατήριο είχε παραποιήσει το σύστημα εισρών - εκροών.

Κατά συνέπεια, σφραγίστηκε, την ώρα που η έρευνα συνεχίζεται και επεκτείνεται στο σύνολο των βιβλίων και παραστατικών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

