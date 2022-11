Αθλητικά

ΑΕΚ - Αστέρας: Η Αστυνομία “κλείνει” τον δρόμο προς την Τρίπολη

Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για το κυριακάτικο ματς Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ στο "Θ. Κολοκοτρώνης".

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (6/11, 20:30) στο γήπεδο Θ. Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, μεταξύ των ομάδων «ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Α.Ε.Κ.», στην οποία αναφέρει ότι, μετά από απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Παράλληλα η ΕΛΑΣ τονίζει ότι δεν θα διατεθούν εισιτήρια και ότι η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται μόνο στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Αναλυτικά η σχετικά ανακοίνωση:

«Με Απόφαση, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ παράλληλα δεν θα διατεθούν εισιτήρια και η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται μόνο στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Σε κάθε περίπτωση, αποσκοπώντας στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, στη διευκόλυνση άφιξης και αναχώρησης των θεατών, καθώς και στην αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τους, παρακαλούνται να μην προσέρχονται στο γήπεδο φίλαθλοι που δεν διαθέτουν εισιτήριο.

Σημειώνεται ότι, περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, που θα πραγματοποιούν αυστηρούς προελέγχους, ενώ παρακαλούνται οι θεατές να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο και να είναι εφοδιασμένοι με εισιτήριο και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο - πρωτότυπα) για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τους».

