Κολωνός - 12χρονη: Ποιος είναι ο 39χρονος σεκιουριτάς που συνελήφθη (εικόνες)

Αναζητείται ακόμη ένας άνδρας στο πλαίσιο των ενταλμάτων που εξέδωσε η 33η τακτική ανακρίτρια.

Υπάλληλος σε εταιρεία σεκιούριτι είναι ο 39χρονος άνδρας, που συνελήφθη την Πέμπτη, κατηγορούμενος για την υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Ο 39χρονος και ένας 35χρονος συνελήφθησαν με βάση σχετικά εντάλματα που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους, έπειτα από την συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε η ανήλικη.

Αναζητούνται επίσης δύο άτομα στο πλαίσιο των ενταλμάτων που εξέδωσε η 33η τακτική ανακρίτρια.

Το πρωί της Παρασκευής οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, εξάλλου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι και 42 φυσίγγια, ένα tablet, ένα κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης.

