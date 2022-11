Κοινωνία

Καυστικό υγρό - Κούγιας: Η 38χρονη ζήτησε να με δει για να μου πει την αλήθεια

Τι ισχυρίζει ο συνήγορος του θύματος της επίθεσης, ο οποίος ενημέρωσε για το τηλεφώνημα που δεχθηκε τον δικηγόρο της δράστιδος, ο οποίος όμως επιμένει πως κάποιος του έκανε φάρσα.

Ο Αλέξης Κούγιας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του, ανέφερε ότι η 38χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγο της στην Κρήτη, επικοινώνησε με τον ποινικολόγο, όπου του τόνισε πως είναι «αντίπαλος» του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Κούγια, η γυναίκα κάλεσε με απόκρυψη και ζήτησε να την επισκεφτεί στις φυλακές που κρατείται, με τον ίδιο να ενημερώνει σχετικά τον συνήγορο της Απόστολο Λύτρα, που διέψευσε το περιστατικό και είπε ότι πρόκειται για φάρσα.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Αλέξη Κούγια

«Σήμερα το πρωί επικοινώνησε μέσω γραπτού μηνύματος μαζί μου στο κινητό μου τηλέφωνο ο δημοσιογράφος κ. Φρίξος Δρακοντίδης και με ενημέρωσε ότι του ζήτησε το κινητό μου τηλέφωνο η 38χρονη δράστις του εγκλήματος με το οξύτατο δηλητήριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο ίδιο μήνυμα με ενημέρωσε ότι η δράστις, με την οποία έχει καθημερινή τηλεφωνική επαφή, θα μου τηλεφωνήσει αμέσως με τηλέφωνο από απόκρυψη.

Το συγκεκριμένο μήνυμα από τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο το έχω κρατήσει στο κινητό μου και μπορώ να το θέσω στη διάθεση του οιουδήποτε.

Πράγματι μετά από λίγη ώρα μου τηλεφώνησαν από απόκρυψη, όπως προκύπτει από τις καταγεγραμμένες κλήσεις στο κινητό μου, και στο τηλέφωνο ήταν η γνωστή φωνή από τις διάφορες επικοινωνίες της με τηλεοπτικούς σταθμούς κα κατηγορουμένη, η οποία μου απηύθυνε τη φράση “είμαι η Μαρία από την Κρήτη” και, όταν την ρώτησα ποια Μαρία, μου είπε η αντίπαλός σου.

Τη ρώτησα τι θέλει από εμένα και μου είπε ότι θέλει να την επισκεφτώ στις φυλακές Νεαπόλεως, όπου κρατείται, και ότι θέλει να με ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί στην απολογία της δεν έχει αποκαλύψει ακριβώς το τι πράγματι συνέβη.

Αμέσως μετά από ελαχίστη ώρα ενημέρωσα γι’ αυτό το τηλεφώνημα προσωπικά τον συνάδελφό μου Απόστολο Λύτρα, εκφράζοντας την απορία μου γι’ αυτό το τηλεφώνημα και ενημερώνοντάς τον για το τι ακριβώς μου είπε η κα κατηγορουμένη, η οποία ήταν πράγματι αυτή.

Πριν από λίγο οι συνεργάτες μου με ενημέρωσαν για τη δήλωση του κου Λύτρα περί δήθεν πλάκας από άγνωστη γυναίκα και ότι δήθεν η κα κατηγορουμένη τον διαβεβαίωσε ότι δεν ήρθε ποτέ μαζί μου σε επαφή.

Δεν γνωρίζω τι σχέση εμπιστοσύνης έχει ο κος Λύτρας με την εντολέα του, αλλά τον διαβεβαιώνω ότι τα γεγονότα έγιναν όπως ακριβώς τα περιγράφω και ότι είμαι βέβαιος ότι στο τηλέφωνο ήταν η κα κατηγορουμένη.

Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος κ. Φρίξος Δρακοντιδης, με τον οποίο ο κ. Λύτρας μπορεί να επικοινωνήσει.

Μου κάνει εντύπωση γιατί ο κ. Λύτρας στην ανακοίνωση, την οποίαν εξέδωσε, δεν αναφέρει πουθενά για το ότι τον ενημέρωσα για την επικοινωνία μαζί μου της κας κατηγορημένης, όπως δεοντολογικά έπρεπε να πράξω, και δεν έχω καμία διάθεση να δημοσιοποιήσω αυτό που αυτός μου είπε, όταν του γνωστοποίησα τι ακριβώς είχε συμβεί.

Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια.

Υ.Γ. Για το τηλεφώνημα της κας κατηγορουμένης προς εμέ ενημέρωσα αμέσως και τον αδελφό του θύματος κο Ν.Μ., ο οποίος επίσης μπορεί να το επιβεβαιώσει».

