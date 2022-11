Κοινωνία

Ειδικό Δικαστήριο για Παπαγγελόπουλο - Τουλουπάκη: Η κατάθεση του Σταύρου Κοντονή

Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής.

Της Λίας Κοντοπούλου

Με την κατάθεση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία στο Ειδικό Δικαστήριο με κατηγορούμενους τον πρώην αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την πρώην εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη.

Ο κ.Κοντονής κατέθεσε επί της ουσίας ότι δεν είχε διαπιστώσει κάτι μεμπτό κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και εξέφρασε την άποψη ότι κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν είχε σκοπό να συγκαλύψει κάτι. «Κάποιοι ίσως να έδειχναν υπέρμετρο ζήλο, αλλά να συγκαλύψουν σε καμία περίπτωση», τόνισε στην κατάθεσή του και σημείωσε παράλληλα ότι τα λέει αυτά παρότι εδώ και πολύ καιρό έχει απομακρυνθεί πολιτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι σχέσεις του δεν είναι καθόλου καλές.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis είπε ότι είχε την πεποίθηση ότι επρόκειτο για ένα μέγιστο σκάνδαλο με παράνομες συνταγογραφήσεις, αλλά ότι η εμπλοκή των δέκα πολιτικών προσώπων «ξεπερνά κάθε φαντασία».

Σε ό,τι αφορά την παραίτηση της εισαγγελέως Ελένης Ράικου από την εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς που είχε καταγγείλει πιέσεις από παράκεντρα εξουσίας είπε ότι εάν είχε πάει πρώτα σε εκείνον, θα μπορούσε να την περιφρουρήσει και θα πήγαινε ο ίδιος να μιλήσει στον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ ήταν ξεκάθαρος ότι ποτέ δεν σκέφτηκε πως η κα Ράικου εννοούσε τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

