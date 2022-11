Κοινωνία

Μάνδρα - Αδελφοκτονία: “Τον σκότωσα πάνω στο κυνήγι”, ομολόγησε ο 14χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε ο έφηβος που μετά από πολύωρη ανάκριση υπέγραψε την ομολογία του για την δολοφονία του ίδιου του αδελφού, για την οποία αρχικώς δήλωνε άγνοια.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής και αφού είχε επιστρέψει στην ΓΑΔΑ, μαζί με τους αστυνομικούς που νωρρίτερα τον είχαν συνοδεύσει στο μαντρί και στις περιοχές που εκινείτο με τον 17χρονο αδελφό του, πριν εκείνος πέσει νεκρός, το απόγευμα της Πέμπτης, ο 14χρονος από την Μάνδρα, υπέγραψε την ομολογία του.

Όπως ισχυρίστηκε ο αδελφοκτόνος, ο 14χρονος και ο 17χρονος είχαν πάει για κυνήγι και όπως είπε ο μικρότερος, από ένα λάθος εκπυρσοκρότησε το όπλο του και σκότωσε τον 17χρονο αδελφό του.

Στην διάρκεια των συνομιλιών του με τους αστυνομικούς είπε πολλές φορές πως δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι σχέσεις του με τον 14χρονο και πως η δολοφονία του δεν είναι παρά ένα τραγικό δυστύχημα.

Ο ανήλικος νωρίτερα ήταν στη ΓΑΔΑ μαζί με τον πατέρα του και κατέθετε για εννέα συνολικά ώρες, με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν πως ο μικρός έπεσε σε αντιφάσεις στα λεγόμενά του αναφορικά με το πώς βρέθηκε νεκρός ο αδελφός του, έχοντας μία σφαίρα κοντά στον αυχένα.

Μάλιστα, μία ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού" το μεσημέρι της Παρασκευής ανέφερε πως ο οργανισμός δέχθηκε δύο ανώνυμες κλήσεις για την οικογένεια του παιδιού. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σωματική κακοποίηση των παιδιών από τον πατέρα και παραμέληση και από τους δύο γονείς.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Δυστυχώς για μία ακόμα φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με την τραγική κατάληξη ενός παιδιού, όπου αν είχαν κινηθεί σωστά όλες οι διαδικασίες πιθανόν να είχε σωθεί η ζωή του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 στις 28 Ιουνίου 2021 έλαβε ανώνυμη αναφορά βάσει των πληροφοριών που μας δόθηκαν 8 παιδιά, τα οποία διέμεναν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, υφίσταντο σωματική κακοποίηση από τον πατέρα και παραμέληση και από τους δύο γονείς τους.

Η αναφορά αυτή εστάλη αυθημερόν, 28 Ιουνίου 2021, από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην αρμόδια Εισαγγελία προς διερεύνηση.

19 Απριλίου 2022 στην Εθνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 λάβαμε και πάλι ανώνυμη αναφορά για την ίδια οικογένεια, βάσει της οποίας μας ανέφεραν σωματική κακοποίηση και παραμέληση από τους γονείς τους καθώς και ότι τα ανήλικα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο.

20 Απριλίου 2022 εστάλη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και πάλι αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελία με την ένδειξη του επείγοντος.





Ειδήσεις σήμερα:

Μάνδρα - Δολοφονία 17χρονου: Ομολόγησε ο 14χρονος ότι σκότωσε τον αδερφό του

Τροχαίο στην Εθνική Οδό: Σκοτώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στο διάζωμα (εικόνες)

Κολωνός - 12χρονη: Ποιος είναι ο 39χρονος σεκιουριτάς που συνελήφθη (εικόνες)