“MINDY”: Ο άνθρωπος του 3000 μ.Χ. (βίντεο)

Επιστήμονες παρουσίασαν ένα εικονικό μοντέλο για το πως θα μοιάζει ο άνθρωπος, μετά από 800 χρόνια. Τον εμφανίζουν με κύφωση, συρρικνωμένο λαιμό, «παλάμη πληκτρολόγησης», ακόμα και... διπλό βλέφαρο.

Τουλάχιστον τρομακτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εικόνα του ανθρώπου σε 800 χρόνια από σήμερα λόγω της καθημερινής και πολύωρης χρήσης της τεχνολογίας, των κινητών τηλεφώνων και των φορητών υπολογιστών καθώς το μοντέλο που ανέπτυξε ομάδα επιστημόνων έδωσε μια εικόνα ενός ανθρώπου με κύφωση, συρρικνωμένο λαιμό, «παλάμη πληκτρολόγησης» ακόμα και... διπλό βλέφαρο!

Η “MINDY” όπως είναι το όνομα του μοντέλου που σχεδίασαν ειδικοί στις τρισδιάστατες δημιουργίες βάσει των στοιχείων που τους έδωσαν ερευνητές, «θα μπορούσε να είναι ο «άνθρωπος του 3000 μ.Χ.» δεδομένου ότι ήδη ο σύγχρονος Αμερικανός περνάει επτά ώρες ημερησίως στο Διαδίκτυο.

Βασικό χαρακτηριστικό της “MINDY” είναι η κύφωση και ο μικρότερος λαιμός καθώς όπως εξηγεί ο Κάλεμπ Μπέικ από την εταιρεία Maple Holistics «οι ώρες που περνάμε κοιτώντας προς τα κάτω το κινητό μας τηλέφωνο ταλαιπωρεί τον λαιμό και βγάζει εκτός ισορροπίας την σπονδυλική μας στήλη. Λόγω της στάσης αυτής οι μύες του λαιμού κάνουν διπλή προσπάθεια για να στηρίξουν το κεφάλι»

Δεύτερο χαρακτηριστικό της “MINDY” που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι τα χέρια της και συγκεκριμένα οι αγκώνες, είναι σε «ορθή γωνία» εξαιτίας της πολύωρης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιντεοπαιχνιδιών όπου οι χρήστες διατηρούν τους αγκώνες σε ορθή γωνία.

Η “MINDY” είναι σίγουρο ότι υποφέρει και από το γνωστό και σήμερα σύνδρομο της «παλάμης πληκτρολόγησης», μια παλάμη, δηλαδή, και δάχτυλα που έχουν πάρει το σχήμα του κινητού τηλεφώνου με ειδικούς ήδη να έχουν καταγράψει περιστατικά ανθρώπων που πονάνε σε ορισμένα σημεία επαφής με το κινητό τηλέφωνο και έχουν το σύνδρομο της κυβικής σήραγγας.

Ο άνθρωπος του 3000 μ.Χ. προβλέπεται ότι θα έχει και πιο χοντρό κρανίο ως μέσο προστασίας από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα και η οποία στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ως πιθανή αιτία κινδύνου για σοβαρά προβλήματα υγείας με τα παιδιά να είναι πιο ευάλωτα λόγω του γεγονότος ότι τα κρανία τους είναι πιο λεπτά και λιγότερο ανεπτυγμένα από αυτά των ενηλίκων.

Το πιο εντυπωσιακό, πάντως, στοιχείο που οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι έχει η “MINDY” είναι το δεύτερο βλέφαρο στο μάτι. Όπως υποστηρίζουν πρόκειται για μέσο άμυνας απέναντι στον μπλε φωτισμό που εκπέμπουν οι ηλεκτρονικές συσκευές και ο οποίος έχει κατηγορηθεί για διαταραχή του μοτίβου του ύπνου, πονοκεφάλους, καταπόνηση των ματιών. Σύμφωνα με τον Κασούν Ρατναγιάκε από το Πανεπιστήμιο του Τολέδο, όπως γράφει το protothema.gr, οι άνθρωποι του μέλλοντος μπορεί να αναπτύξουν ένα εσωτερικό βλέφαρο ή έναν επιπλέον φακό ματιού ως προστασία.

Η “MINDY” είναι η απόγονος της “EMMA” μιας ανθρωποειδούς κούκλας που παρουσιάστηκε το 2019 για να απεικονήσει τις απαντήσεις που έδωσαν τότε 3.000 εργαζόμενοι για τις επιπτώσεις στο σώμα τους από τις εργασιακές συνθήκες δίνοντας ένα αποτέλεσμα μιας καμπουριασμένης γυναίκας, με κόκκινα αφυδατωμένα μάτια και πρησμένο σώμα.

