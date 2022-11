Οικονομία

ΑΑΔΕ - Ταμειακές μηχανές: Πρώτα μήνυμα... μετά πρόστιμο

Μια δεύτερη ευκαιρία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις διαβίβασης στοιχείων λιανικών πωλήσεων δίνουν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ στις επιχειρήσεις μετά την παρέλευση , χωρίς παράταση, της προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου. Για ένα μεταβατικό διάστημα ενός μηνός, οι επιχειρήσεις οι οποίες εντοπίζονται να μην έχουν διαβιβάσει στοιχεία θα λαμβάνουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα συμμόρφωσης εντός δεκαημέρου.

Αν συμμορφωθούν, δεν επιβάλλονται πρόστιμα, αν όχι έρχονται διοικητικές ποινές από 250 έως και 1.000 ευρώ και λουκέτα από 24 ώρες έως και 10 ημέρες. Η μεταβατική περίοδος εκπνέει στο τέλος Νοεμβρίου και από την 1η Δεκεμβρίου η μη διαβίβαση στοιχείων οδηγεί απευθείας στα πρόστιμα χωρίς να έχει μεσολαβήσει προειδοποιητικό μήνυμα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

"Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, όσες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) και δεν έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ στοιχεία λιανικής από τις 31.10.2022 έως τις 30.11.2022, λαμβάνουν, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποίηση για μη διαβίβαση, η οποία αναρτάται στην εφαρμογή e-Κοινοποιήσεις της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr). Στην ειδοποίηση αναγράφεται αναλυτικά κάθε ΦΗΜ από τον οποίο δεν έχουν διαβιβαστεί στοιχεία λιανικής στην ΑΑΔΕ.

Με την ειδοποίηση αυτή, οι υπόχρεοι καλούνται να συμμορφωθούν με την υποχρέωση διαβίβασης, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημέρα της αποστολής της.

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης συμμόρφωσης με τη σχετική υποχρέωση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής και μέχρι την ημερομηνία συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ως άνω προθεσμίας, οι κυρώσεις επιβάλλονται για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 και μέχρι τον χρόνο διαπίστωσης της μη διαβίβασης.

Για παραβάσεις μη διαβίβασης από την 1η.12.2022 και μετά επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις, χωρίς να προηγείται αποστολή ειδοποίησης από την ΑΑΔΕ.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις για μη διαβίβαση στοιχείων εσόδων λιανικής από ΦΗΜ εφόσον η επιχείρηση δεν εκδίδει στοιχεία λιανικής από αυτόν τον ΦΗΜ".

