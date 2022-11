Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Ψεύδη Ερντογάν στον Στόλενμπεργκ για “επιθετικές ενέργειες” της Ελλάδας

Τι ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά την συναάτηση του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Για επιθετικές ενέργειες κατήγγειλε την Ελλάδα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον ΓΓ του ΟΗΕ Γενς Στόλντενμπεργκ υποστηρίζοντας πως δεν είναι η Τουρκία που αυξάνει την ένταση στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε στον ΓΓ του ΝΑΤΟ πως θα ήταν ωφέλιμο η Ελλάδα να ενεργήσει με κοινή λογική και να οδηγηθεί σε διάλογο.

Σε ανακοίνωση τους τουρκικής προεδρίας αναφέρεται ότι στη συνάντηση Ερντογάν – Στόλτνενμπεργκ «συζητήθηκαν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας και το τριμερές μνημόνιο Τουρκίας-Σουηδίας-Φινλανδίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «στη συνάντηση, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι ως αποτέλεσμα της διπλωματικής κίνησης που πραγματοποίησαν στο υψηλότερο επίπεδο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο διάδρομος σιτηρών άρχισε να λειτουργεί ξανά και ότι θα επικεντρωθούν στην παράταση της συμφωνίας την επόμενη περίοδο».

Ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως αναφέρεται, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστούν οι συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το συντομότερο δυνατό και να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «κατά τη συνάντηση, στην οποία αναφέρθηκαν οι επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι αυτή που αυξάνει την ένταση στην περιοχή και ότι θα ήταν ωφέλιμο η Ελλάδα να ενεργήσει με κοινή λογική και να οδηγηθεί σε διάλογο».

Προστίθεται ότι «ο Τούρκος Πρόεδρος σημείωσε ότι ο ρυθμός και ο χρόνος της διαδικασίας για την επικύρωση του τριμερούς μνημονίου Τουρκίας-Σουηδίας-Φινλανδίας θα καθοριστεί από τα βήματα που θα λάβουν αυτές οι χώρες».

