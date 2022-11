Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” - Παπαθανάσης: Έρχονται αλλαγές στην σήμανση και “ειδικό καλάθι”

Τι είπε ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης για τις τιμές, την αναλογία επώνυμων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τους ελέγχους, αλλά και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», μίλησε το Σάββατο ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με το «καλάθι του νοικοκυριού».

Ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι είναι ένα από τα κυβερνητικά μέτρα για την στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και πως στο «καλάθι» είναι τα πιο οικονομικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, ενώ υποστήριξε πως ανέρχεται σε πάνω από 100% η αύξηση των πωλήσεων τις τελευταίες ημέρες στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» κάθε αλυσίδας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά και για τα προϊόντα στο «καλάθι» και για τα υπόλοιπα προϊόντα για κρούσματα αισχροκέρδειας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να κάνουν έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis, πριν κάνουν τα ψώνια τους.

Απαντώντας σε ερωτήματα, ο κ. Παπαθανάσης, διευκρίνισε πως θα υπάρξει τροποποίηση στην σήμανση, ώστε να είναι πιο εμφανή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» κάθε αλυσίδας, ενώ θα υπάρχει σήμανση με όλα τα προϊόντα του «καλαθιού» στην είσοδο κάθε καταστήματος.

Ακόμη, σημείωσε πως θα υπάρξει «καλάθι» με προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως πλέον στα «καλάθια» κάθε αλυσίδας, τα προϊόντα είναι μοιρασμένα 50%-50% σε ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμα αγαθά.

Συνομιλώντας με μικρομεσαίους επαγγελματίες και ανθρώπους της αγοράς, είπε πως η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις, όπως αυτές της εστίασης, λέγοντας πάντως πως ακόμη δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση για το τέλος της κρίσης.

«Υπάρχει στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Υπάρχει στήριξη στους πιο ευάλωτους, με διάφορα μέτρα, όπως το έκτακτο επίδομα», είπε ο κ. Παπαθανάσης, επαναλαμβάνοντας πως «κατανοούμε την αγωνία των επιχειρηματιών και των πολιτών για τους λογαριασμούς ρεύματος. Το 90% από τα υπερέσοδα των εταιρειών θα φορολογηθούν» και όπως είπε, θα συνεχιστεί η στήριξη που ουσιαστικά «μηδενίζει» την ρήτρα αναπροσαρμογής από τους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.





