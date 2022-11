Οικονομία

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή - Γεωργιάδης: Η αγορά λειτουργεί όπως κάθε χρόνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στην Βουλή, στις επικρίσεις μικρομεσαίων για την λειτουργία καταστημάτων, παρά την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με ανακοίνωση της, «ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε ολόκληρη την επικράτεια μεθαύριο, Κυριακή 6 Νοεμβρίου, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00».

Στην ομιλία του στην Βουλή, επί της τροπολογίας για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου 2022, ο Άδωνις Γεωργιάδης, είπε μεταξύ άλλων:

«Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία μας προκάλεσε επικριτική ανακοίνωση από τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ, δεν έχω σκοπό να το αποκρύψω αυτό από τη Βουλή και έτσι θα μου επιτρέψετε να εξηγήσω γιατί τη φέρνουμε. Σε διαδοχικές μου συναντήσεις με την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και πολλούς Εμπορικούς Συλλόγους είχα δεχθεί το διαρκές αίτημα, το οποίο είχε υποσχεθεί και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά δεν είχε προλάβει να υλοποιήσει, της κατάργησης των ενδιαμέσων εκπτώσεων. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι μόλις στο προηγούμενό νομοσχέδιο με ειδικό άρθρο καταργήθηκαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και αυτό χαιρετήθηκε από τον εμπορικό κόσμο που είχε αυτό το αίτημα. Προέκυψε όμως το εξής πρόβλημα: Δύο Κυριακές του χρόνου, η πρώτη Κυριακή του Μαΐου και η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, ήταν ανοιχτές με το προηγούμενο καθεστώς λόγω των ενδιαμέσων εκπτώσεων. Άρα, με την κατάργηση των ενδιαμέσων εκπτώσεων, θεωρήθηκε νομοθετικά ότι χάνεται η άδεια του να λειτουργούν τα καταστήματα αυτές τις δύο Κυριακές.

Ετέθη λοιπόν το ζήτημα από την αγορά, η οποία επιθυμεί να έχει ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές, ότι «με αυτόν τον τρόπο, ναι μεν καταργείτε τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και κάνατε δεκτό το αίτημα των Εμπορικών Συλλόγων, αλλά ταυτόχρονα βλάψατε το δικό μας συμφέρον γιατί έχουμε πλέον δύο Κυριακές λιγότερες το χρόνο να λειτουργούμε, από όσες με το προηγούμενο καθεστώς». Εμείς δεν είχαμε καμία βούληση να κάνουμε κάτι τέτοιο, ούτε να αυξήσουμε ούτε να μειώσουμε τις Κυριακές. Θέλαμε να παραμείνουν οι Κυριακές που τα καταστήματα είναι ανοιχτά ίδιες στον αριθμό, όπως ήταν τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια. Κι έτσι ερχόμαστε τώρα με αυτή την τροπολογία, επειδή δεν προλαβαίνουμε, το δικό μας νομοσχέδιο -θα έρθει την άλλη εβδομάδα για να επιλύσουμε οριστικά νομοθετικά το ζήτημα και για την πρώτη Κυριακή του Μαΐου-, για να υπάρχει η δυνατότητα τα καταστήματα που επιθυμούν να λειτουργήσουν αυτή την Κυριακή να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Θεωρώ ότι ήταν άδικη η δριμεία ανακοίνωση των δύο προαναφερθεισών οργανώσεων, καθώς καλώς γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται περί νομοθέτησης επιπλέον Κυριακής. Παραμένουμε στον ίδιο ακέραιο αριθμό όπως ίσχυε όλα αυτά τα χρόνια».

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά: Ψεύδη Ερντογάν στον Στόλενμπεργκ για “επιθετικές ενέργειες” της Ελλάδας

Τροχαίο - Κατεχάκη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση λεωφορείου (βίντεο)

Ιταλία - Ρυθμική γυμναστική: αθλήτριες έκαναν καταγγελία για ψυχολογική βία