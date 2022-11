Αθλητικά

WTA Finals - Σάκκαρη: Αήττητη στα ημιτελικά

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αν και «αδιάφορη» ήταν καταιγιστική απέναντι στη Ζάμπερ που «καιγόταν» για την νίκη.

Εκπληκτική η Μαρία Σάκκαρη νίκησε στα δύο σετ (6-2, 6-3) και την Ονς Ζαμπέρ μέσα σε 70 λεπτά, όπως είχε κάνει πριν απέναντι σε Πεγκούλα και Σαμπαλένκα, και πέρασε στα ημιτελικά των WTA Finals , ως πρώτη στον όμιλό της, αποφεύγοντας τη συνάντηση με την πρώτη του άλλου ομίλου, Ίγκα Σφιόντεκ.

Στα ημιτελικά του τουρνουά στο Τέξας, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ντάρια Κασάτκινα ή Καρολίν Γκαρσιά.

Μαζί με την Μαρία Σάκκαρη από το Nancy Richey Group, στα ημιτελικά προκρίθηκε και η Αρίνα Σαμπαλένκα η οποία κέρδισε 6-3, 7-5 τη Τζέσικα Πεγκούλα και θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ίγκα Σφιόντεκ.

Η Σάκκαρη (νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης), δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Τυνήσια (νο2 στον κόσμο), είχε πολύ καλές επιστροφές και κατάφερε να πετύχει τρία breaks στο πρώτο σετ που κέρδισε σε μόλις 35 λεπτά ενώ άλλα τόσα χρειάστηκε στο δεύτερο, χάρη στο break που πέτυχε στο 4ο game (3-1).

Με την πρόκριση στα ημιτελικά του WTA Finals για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Σάκκαρη εξασφάλισε το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και απειλείται μόνο από την Αρίνα Σαμπαλένκα που έχει ανέβει στην 5η θέση, σύμφωνα με το live WTA Rankings.

