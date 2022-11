Life

“Παγιδευμένοι”: νέα επεισόδια με ανατροπές και αποκαλύψεις που... καίνε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλωτικά είναι τα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι". Πάρτε μια γεύση από όσα μας περιμένουν...

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 20

Η απόφαση της Άννας να κρατήσει απόσταση από τον Δημήτρη αποδεικνύεται επώδυνη και για τους δύο τους. Ο Δημήτρης απογοητεύεται και δεν μπορεί να καταλάβει, για ακόμα μία φορά, τη συμπεριφορά της.

Η εγκατάσταση του Γεράσιμου στο σπίτι του Σπύρου δημιουργεί πολλά προβλήματα στον Σπύρο και πολλά ερωτηματικά στον Δημήτρη.

Η προφυλάκιση του Άγγελου θα πυροδοτήσει μία σειρά από αλυσιδωτές εξελίξεις που θα τους επηρεάσουν όλους. Ο αληθινός χαρακτήρας του, πλέον, αποκαλύπτεται. Ένα νέο πρόσωπο από το παρελθόν θα γίνει συνεργός του και θα τον βοηθήσει στα σχέδιά του. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο και πώς θα επηρεάσει τη ζωή όλων;

Οι έρευνες του Ανδρέα για τον Χατζή βάζουν στο στόχαστρο τον Σταύρο. Ο Σταύρος συνεργάζεται με τον Αλέκο Χατζή;

Η Ειρήνη, μαθαίνοντας την αλήθεια για τον δολοφόνο της Μυρτώς, θα προσπαθήσει να πλησιάσει την Άννα. Θα δεχθεί η Άννα τη συγνώμη της;

Τρίτη 8 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 21

Η Άννα και ο Δημήτρης αναγκάζονται να συνεργαστούν για μία νέα υπόθεση. Οι πλευρές τους αντικρουόμενες. Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα κατάσταση οι δυο τους;

Το μυστικό του Σταύρου – που έχει να κάνει με το πού βρισκόταν το βράδυ του φόνου της Μυρτώς - αποκαλύπτεται. Τι έκρυβε τόσο καιρό; Πώς θα αντιδράσει η Άννα όταν το μάθει;

Η αστυνομία βρίσκει εγκαταλελειμμένο ένα αυτοκίνητο και μέσα σε αυτό το πορτοφόλι του Κοσμά. Όταν η οικογένεια ενημερώνεται για το γεγονός, σημαίνει συναγερμός. Τι δουλειά έχει το πορτοφόλι του Κοσμά σε ένα άσχετο αυτοκίνητο, ενώ εκείνος υποτίθεται ότι έχει μπαρκάρει;

Ο Σπύρος μαθαίνει για τον γάμο της Άννας και του Δημήτρη. Πώς θα αντιδράσει;

Το σχέδιο του Άγγελου αρχίζει να μπαίνει σε εφαρμογή, με τη βοήθεια της Κλειώς και τους τρομοκρατεί όλους! Έναν! Έναν! Ποια είναι τα μυστικά που φοβούνται όλοι μην αποκαλυφθούν;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

#Pagidevmenoi





Ειδήσεις σήμερα:

Σουφλί: Δύο νεκροί από φωτιά σε σπίτι

Ταϊγανίδης: τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή (εικόνες)

Ρωσία: Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)

Gallery