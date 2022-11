Πολιτισμός

Αντώνης Σκυλλάκος: οδύνη στην κηδεία, μετά τον ξαφνικό χαμό του

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης δόθηκε ο ύστατος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Σκυλλάκο.

Μέσα σε κλίμα οδύνης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης η οικογένεια, φίλοι και δεκάδες συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Αντώνη Σκυλλάκο, στην τελευταία του κατοικία στο Δημοτικό κοιμητήριο Μελισσίων το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ιδιαίτερα αγαπητός στον δημοσιογραφικό κόσμο ο Αντώνης διέπρεψε ως ρεπόρτερ αλλά και διευθυντικό στέλεχος και η αιφνίδια απώλεια του, χθες, προκάλεσε σοκ.

Στον επικήδειο λόγο της η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, μίλησε εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης για το θάρρος την ευθυκρισία, την γενναιότητα του Αντώνη αλλά και τη λαμπρή του διαδρομή στη δημοσιογραφία.

Η απώλεια του Αντώνη Σκυλλάκου αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο, θα μας λείψει η αγωνιστικότητα του η φιλία του, ο λόγος του και οι πρωτοπόρες ιδέες του, τόνισε .

Τα συλλυπητήρια στην σύζυγο του Ευαγγελία και την κόρη του Χριστιάνα, εκ μέρους της ΕΣΗΕΑ, μετέφερε η κα Αντωνιάδου.

Στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν η ΕΣΗΕΑ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και η οικογένεια Αντώνη Σαμαρά.

Στην κηδεία παρέστησαν μεταξύ άλλων οι: Χρήστος Παπουτσής, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, Συλβάνα Ράπτη, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Σταύρος Θεοδωράκης, ο πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Αιμίλιος Περδικάρης και ο πρώην πρόεδρος του Πρακτορείου Μιχάλης Ψύλλος, καθώς και μέλη του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ.

