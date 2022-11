Life

Η Άμπερ Χερντ μετακόμισε στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σταρ του Χόλυγουντ προσπαθεί να αφήσει πίσω της την πολύκροτη δίκη με τον Τζόνι Ντεπ.

Στην Ευρώπη μετακόμισε η ηθοποιός Άμπερ Χερντ (Amber Heard) τόσο για να ηρεμίσει μετά την πολύκροτη δίκη με τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ όσο και για να μεγαλώσει απερίσπαστη την 18 μηνών κόρη της.

«Η δίκη ήταν εξαντλητική για εκείνη», αναφέρει το περιοδικό People, το οποίο επικαλείται πηγή που βρίσκεται κοντά στην ηθοποιό. «Της έλειψε το κοριτσάκι της» προσθέτει.

Η ίδια πηγή αποκάλυψε ότι η Χερντ «έχει περάσει τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη», την οποία «αγαπά» και ότι η ηθοποιός «είναι σε θέση εκεί να είναι απλώς μαμά».

«Είναι επικεντρωμένη στο να μεγαλώσει την κόρη της», προσθέτει η πηγή. «Περνάει κάθε μέρα με το κορίτσι της. Κάνουν βόλτες, επισκέπτονται πάρκα και απολαμβάνουν τον οικογενειακό χρόνο. Η Άμπερ είναι μια υπέροχη μαμά».

Ειδήσεις σήμερα:

Ταϊγανίδης: τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή (εικόνες)

Ρωσία: Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)