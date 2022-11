Κοινωνία

Εξάρχεια - Επεισόδια: Συλλήψεις και ολονύχτιες οδομαχίες (εικόνες)

Η ανακοίνωστη της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας.



Σε 16 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της αντίστασης, απείθειας, διατάραξης κοινής ειρήνης, απόπειρας σωματικών βλαβών, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Ομάδες ατόμων επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ πέταξαν πάνω από 100 βόμβες μολότοφ, καθώς και πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα από εμπρησμό να προκληθεί και η ολοσχερής καταστροφή σταθμευμένου οχήματος, ενώ στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδιος εμπρηστικός εκρηκτικός μηχανισμός.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια

«Την 19.00 ώρα της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2022, μετά από κάλεσμα διαφόρων Οργανώσεων και Συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (400) περίπου ατόμων, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για την ανωτέρω συνάθροιση είχε εκδοθεί και κοινοποιηθεί στους οργανωτές, Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών (σύμφωνα με το Νόμο 4703/2020 περί «Δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων»), για την οριοθέτηση τυχόν πορείας σε μία λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να μην παρακωλυθεί η κίνηση των οχημάτων, η οποία και γνωστοποιήθηκε την 19:30 ώρα στους συγκεντρωθέντες από τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων.

Έγινε πολύ δυνατό ντου στους μπάτσους στην πλατεία. Παντού φωτιές. Κάηκαν... #antireport pic.twitter.com/2oG1OhNUj7 — Atina Gunlugu (@GunluguAtina) November 4, 2022

Την 20.10 ώρα, οι συγκεντρωθέντες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με μπογιές, πέτρες, καδρόνια, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα, προκειμένου να τις διασπάσουν και να καταλάβουν όλο το οδόστρωμα, διαταράσσοντας έτσι την κοινωνικοοικονομική ζωή του κέντρου της Αθήνας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, απώθησαν τους επιτιθέμενους με περιορισμένη χρήση των αναγκαίων μέσων, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και οι συγκεντρωμένοι διασκορπίσθηκαν μέσω της οδού Ασκληπιού στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, όπου διασπάσθηκαν σε μικρότερες ομάδες.

Μέχρι την 20:30 ώρα, ομάδες ατόμων, περιμετρικά της πλατείας Εξαρχείων, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων τους οποίους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα και εκδήλωσαν διαδοχικές επιθέσεις στις αστυνομικές δυνάμεις με μολότοφ, πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα, προξενώντας παράλληλα φθορές και σε σταθμευμένο όχημα στο σημείο, ενώ κατασχέθηκαν ξύλινο κοντάρι, αντιασφυξιογόνος μάσκα και κράνος μοτοσικλέτας.

Στη συνέχεια και περί την 23:30 ώρα, ομάδες ατόμων εκδήλωσαν εκ νέου επιθέσεις προς τις αστυνομικές δυνάμεις ρίπτοντας πάνω από 100 βόμβες μολότοφ, καθώς και πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα από εμπρησμό να προκληθεί και η ολοσχερής καταστροφή σταθμευμένου οχήματος, ενώ στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδιος εμπρηστικός εκρηκτικός μηχανισμός.

Συνολικά συνελήφθησαν -16- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της αντίστασης, απείθειας, διατάραξης κοινής ειρήνης, απόπειρας σωματικών βλαβών, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»





