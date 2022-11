Κόσμος

Γαλλία – Λεπέν: 27 ετών ο διάδοχος της στον “Εθνικό Συναγερμό”

Άρωμα οικογενειοκρατίας και πάλι στην γαλλική ακροδεξιά, καθώς είναι ο πρώτος πρόεδρος του κόμματος εκτός της οικογένειας Λεπέν, ωστόσο είναι ο σύντροφος της ανιψιάς της Μαρίν.

Το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα, ο "Εθνικός Συναγερμός", εξέλεξε σήμερα τον 27χρονο Ζορντάν Μπαρντελά νέο πρόεδρό του, ο οποίος θα διαδεχτεί την Μαρίν Λεπέν και θα γίνει έτσι ο πρώτος αρχηγός του κόμματος που δεν θα είναι μέλος της οικογένειας Λεπέν. Ωστόσο, είναι ο σύντροφος της ανιψιάς της Μαρίν Λεπέν.

Ο Μπαρντελά, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής, διετέλεσε μεταβατικός πρόεδρος του κόμματος για ένα χρόνο--όταν η Λεπέν είχε προσωρινά αποσυρθεί για να ασχοληθεί με την προεκλογική της εκστρατεία πριν από τις τελευταίες προεδρικές εκλογές-- και συγκέντρωσε το 84,84% των ψήφων των μελών έναντι 15,16% του έταιρου διεκδικητή Λουί Αλιό, δημάρχου του Περπινιάν.

Έπειτα από 11 χρόνια στην ηγεσία του κόμματος η Λεπέν παραιτήθηκε για να επικεντρωθεί στην μάχη για την διεκδίκηση της προεδρίας στις επόμενες εκλογές, ενώ θα ηγείται και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, το οποίο διαθέτει 89 έδρες.

Η Λεπέν είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος από τον πατέρα και συνιδρυτή του Ζαν-Μαρί Λεπέν και το μετονόμασε το 2018 από "Εθνικό Μέτωπο" σε "Εθνικό Συναγερμό".

