Πολεμική Αεροπορία: Εντυπωσιακή επίδειξη από μαχητικά στον Φλοίσβο (εικόνες)

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει σε λίγες ημέρες και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα καθηλώνοντας τους θεατές.

Στραμμένα στον ουρανό του Παλαιού Φαλήρου ήταν σήμερα τα βλέμματα στο πλαίσιο της Γιορτής της Πολεμικής Αεροπορίας 2022.



Συγκεκριμένα, στον Φλοίσβο πραγματοποιήθηκε μία εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη με τη συμμετοχή όλων των τύπων των Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», T-6A «Δαίδαλος» και του επετειακού αεροσκάφους Spitfire.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, στον εναέριο χώρο πάνω από τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα καθηλώνοντας τους θεατές.





Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 8 Νοεμβρίου.





Μεταξύ άλλων οι επιδείξεις περιλαμβάνουν πτήσεις των F-16, των μαχητικών της ραχοκοκαλιάς της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και του F-4.

