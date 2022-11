Οικονομία

Μητσοτάκης – Σμιθ: Συνάντηση για τα επενδυτικά σχέδια της Microsoft στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Microsoft, στο περιθώριο των εργασιών του forum «The Trilateral Commission».

Με τον πρόεδρο της Microsoft, Μπραντ Σμιθ (Brad Smith), συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο των εργασιών του forum «The Trilateral Commission».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκαν η ευρύτερη παρουσία και τα επενδυτικά σχέδια της Microsoft στην Ελλάδα, η πρόοδος στην υλοποίηση της επένδυσης της εταιρείας για την ανάπτυξη data centers στην Αττική και η εξέλιξη του προγράμματος για την πιστοποιημένη κατάρτιση 100.000 εργαζόμενων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στην αρχή του Οκτωβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μπραντ Σμιθ και ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα ανακοίνωσαν την υλοποίηση επένδυσης της εταιρείας στην Ελλάδα, ύψους 400 εκατ. ευρώ, για κόμβο Data Center στην Αττική, με την προστιθέμενη αξία να φθάνει το 1 δισ. Στο πλαίσιο της επένδυσης η Microsoft θα δημιουργήσει ένα μεγάλο Κέντρο Δεδομένων (Data Center), που θα αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα δεδομένα στο υπολογιστικό «νέφος» (cloud computing). Θα είναι ένα από τα πρώτα κέντρα δεδομένων της εταιρείας στην Ευρώπη.

«Είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα», είχε δηλώσει ο κ. Σμιθ τονίζοντας ότ πρόκειται για «τη μεγαλύτερη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα κατά τα 28 χρόνια της παρουσίας της στη χώρα».

